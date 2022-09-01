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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد سليمان: معظم جراحات الشريان التاجي لا تتجاوز 3 ساعات حاليا

محمد سليمان
محمد سليمان

كشف الدكتور محمد سليمان٫ جراح القلب المصري في هولندا٫ أسباب ضعف عضلة القلب٫ لافتا: "هناك أسباب معروفة لضعف عضلة القلب منها عضوية وغير عضوية.

 

وقال الدكتور محمد سليمان٫ جراح القلب المصري في هولندا٫ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق٫ ببرنامج "مصر تستطيع"٫ المذاع عبر فضائية "دي إم سي"٫: "أهم الأسباب التي يمكن علاجها أو إجراء الجرحة التفادي ضعفها هي أمراض الشريان التاجي٫ وهذا يعتبر مرض العصر لأن عاداتنا وتقاليدنا بالنسبة للأكل والشرب والتدخين وعدم ممارسة الرياضة تصب في أن مرض الشريان التاجي أصبح مرض العصر".

 

وأوضح: "لو تدخلنا في مرض الشريان التاجي في الوقت المناسب لا تكون هناك مشكلة في عضلة القلب"٫ مشيرا: "معظم جراحات الشريان التاجي لا تتجاوز الـ 3 ساعات في الوقت الحالي٫ ومن أكثر الأعراض المعروفة عن الشريان التاجي هو ألم الصدر المرتبط بالمجهود".

نمط الحياة

وأشار الدكتور محمد سليمان٫ جراح القلب المصري في هولندا٫: "نمط الحياة السليم يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين مما يحافظ على كفاءة عضلة القلب".

 

 

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