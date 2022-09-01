أيمن حمزة: حياة كريمة تُحسن جودة الكهرباء في القرى بصورة مُماثلة للمدن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في إنتاج الكهرباء، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مما أدى لاستقرار عملية التغذية الكهربائية في الصعيد، مشيرًا إلى أن التيار كان ضعيفا؛ ولم يكن يشغل أجهزة التكييف في السابق.



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة "حياة كريمة" ترفع مستوى الخدمات في القرى على مستوى شبكات التوزيع، وتُحدث نقلة نوعية كبيرة في كل قرى مصر.

ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تؤدي إلى تحسين جودة الكهرباء في القرى بصورة مُماثلة للمدن، مضيفًا أن شبكات نقل الكهرباء أصبحت 6 دوائر بدلاً من دائرتين فقط على مستوى الصعيد.



