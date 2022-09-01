صفقات مثيرة في اليوم الختامي للانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية ..تفاصيل

شهد اليوم الختامي لفترة الانتقالات الصيفية عددا كبيرا من الصفقات، حيث تسعى الأندية في جميع أنحاء أوروبا لإتمام تعزيزاتها النهائية قبل إغلاق النافذة، اليوم الخميس.

وأنهى برشلونة الإسباني عقد مهاجمه الدنماركي مارتن برايثويت، الذي من المتوقع انتقاله بشكل كبير للجار اللدود إسبانيول، بينما في فرنسا ، أكمل عبدو دياللو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقاله إلى لايبزج الألماني لبدء تحد جديد معه.

دفعة قوية للدوري الإنجليزي

واستفادت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة كبيرة من رحيل العديد من نجوم سان جيرمان، حيث تعاقد فولهام مع ليفين كورزاوا على سبيل الإعارة، في حين أعاد إيفرتون اللاعب السنغالي إدريسا جاي إلى ميرسيسايد بعد ثلاث سنوات من مغادرته إلى العاصمة الفرنسية.

وقال جاي: "ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الدار. لقد تابعت الفريق كل أسبوع وشاهدت كيف يلعبون. بالنسبة لي، لا يوجد مكان أفضل من إيفرتون، ولهذا اخترت العودة إلى هنا".

كما تعاقد فولهام أيضا مع البرازيلي ويليان، صانع ألعاب تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين السابق في صفقة انتقال مجانية.

وأبرم نوتنيجهام فورست الصفقة رقم 19 في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع الفرنسي ويلي بولي، لاعب وولفر هامبتون الإنجليزي، في حين لم يمانع ساوثهامبتون رحيل لاعبه جاك ستيفنز عبر الساحل الجنوبي للانضمام إلى بورنموث على سبيل الإعارة.

ويسابق أرسنال الزمن لضم دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا، في الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من فوز الفريق اللندني 2 / 1 على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي أمس الأربعاء.

في المقابل، يبدو تشيلسي جاهزا لإنهاء إحدى قصص النافذة الطويلة، حيث يستعد لضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من برشلونة الإسباني، ومن المتوقع أن ينتقل ماركوس ألونسو، لاعب الفريق الإنجليزي إلى ملعب (كامب نو) كجزء من تلك الصفقة، وربما يبيع النادي اللندني لاعبه بيلي جيلمور إلى برايتون في الساعات المقبلة.

ورغم ذلك، قرر جواو بيدرو البقاء مع فريقه واتفورد، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، رغم اهتمام نيوكاسل وإيفرتون، الناشطين بالدوري الممتاز، بالحصول على خدماته هذا الصيف.

من ناحية أخرى، انتقل جوليان فيجل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي.

في المقابل، ضم أياكس أمستردام لاعب الوسط النمساوي فلوريان جريلتش، في الوقت الذي رفض فيه حامل لقب الدوري الهولندي الاستغناء عن الثنائي إدسون ألفاريز ومحمد قدوس لتشيلسي وإيفرتون على الترتيب.

ورحل كرزيستوف بياتيك عن الدوري الألماني، تاركًا فريق هيرتا برلين للانتقال إلى ساليرنيتينا الإيطالي، وأعقبه الشاب البلجيكي آستر فرانكس، الذي أنهى مسيرته مع فولفسبورج الألماني، لينضم إلى ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة.

ويحاول ميلان في الساعات المقبلة حسم صفقة الأمريكي سيرجينو ديست، لاعب برشلونة الإسباني، التي باتت وشيكة.

في إسبانيا، انضم لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى فريق إيبار، المنافس بدوري الدرجة الثانية، في صفقة انتقال حر، بعد مغادرته فريق رايو فايكانو، فيما انضم إليكس موريبا، لاعب لايبزج الألماني إلى بلنسيه الإسباني على سبيل الإعارة.

وأنهى الفريق الأندلسي، الذي يقوده المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الهولندي جاستن كلويفرت من روما الإيطالي، بعد انهيار مفاوضات اللاعب للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

كما شارك ريال سوسيداد في الصفقات المتأخرة، حيث تعاقد مع عمر صادق، مهاجم تينيريفي الإسباني، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب النيجيري بديلاً للسويدي ألكسندر إيزاك، الذي رحل عن النادي الباسكي هذا الصيف للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

