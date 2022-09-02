تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الاماكن الشاغرة علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.

ولجميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة نقدم لكم الأماكن الخالية والشاغرة بالكليات والمعاهد:



أماكن خاليه علمي

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

آداب انتساب موجه العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

الفني للفنادق قنا

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

الفني التجارى باسوان

الفني للفنادق المطريه

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بسوهاج

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

الفني التجارى بقويسنا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني للفنادق بور سعيد

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

ك.ت. فني صناعى الصحافه

تربية شعبة تربية فنية السويس

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

تربية رياضية بنين العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى ببنها

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

آداب انتساب موجه بني سويف

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

الفني التجارى بالمحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية



العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الفني التجارى بطنطا

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية مطروح رياضه

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد