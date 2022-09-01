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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي : مرور مرحلة تقليل الاغتراب بسهولة وقبول الطلاب حسب المقرر

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022 ،  بعد أن بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.

تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.

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الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها 


تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي: 


الشعبة الحد الأدنى العدد 
الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630 
الشعبة الأدبية 29124 
الإجمالي 66754 
• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة. 
• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.

تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات وزارة التعليم وزارة التعليم العالى Jobs Education

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