وزير التعليم العالي ينعى نائب رئيس جامعة القاهرة السابق



نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، د.عبدالرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث السابق، وأستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام، والذي وافته المنية صباح اليوم، داعين المولى - عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما نعت جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور عبد الرحمن ذكري أستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 62 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة والمعهد القومي للأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.