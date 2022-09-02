ولا في الخيال..سجل لمراته شهرين علاقتها المحرمة مع عشيقها.. والمحكمة براءتها وخلعته

«قصة ولا في الأفلام، لم نراها في مجتمعنا من قبل زوجة ترتبط بعلاقة عاطفية مع موظف بعيدا عن أعين زوجها لتخونه معه، ولا حول له ولا قوة، قام فقط بتسجيل ما يدور بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل كثيرة في تلك القصة نروي لكم أحداثها وما دار فيها داخل أروقة محكمة الأسرة.

تفاصيل القصة

فيقول الزوج:" أنا ومراتي متجوزين وعندنا ولد وبنت وشغلين احنا الاثنين في بنك، وكانت حياتنا مستقرة إلى حد ما، ولا يوجد ما يعكر صفو الأسرة، إلى أن اكتشف قيام مراتي بالارتباط بعلاقة عاطفية محرمة مع موظف في بنك أخر".

التسجيل لزوجته

ويضيف الزوج:" فكرت كثيرا في كيفية التعامل مع ذلك الموقف الحرج الذي يهدم أسرة، فهداني تفكيري إلى تنزيل برنامج لتسجيل كل ما يدور بهاتفها المحمول ليصلني كل شيء يأتي إليها من رسائل ومكالمات واستمريت في تلك التسجيلات لمدة شهرين".

دعوى زنا ضد زوجته

ويستكمل:" بعد ما اثبت كل تفاصيل العشق والغرام مع عشيقها ضد مراتي توجهت مباشرة للمحكمة لرفع دعوى زنا ضدها وحكمت المحكمة بحبسها لمدة سنة، وفي الاستئناف اللي قدمته على الحكم أخدت براءة، بسبب عدم وجود شهود تثبت واقعة الزنا على الزوجة رغم وجود التسجيلات بينها وبين عشيقها".

براءة الزوجة من تهمة الزنا

وعلى جانب أخر فتقول الزوجة:" بعد براءتي من تهمة الزنا اللى اتهمني بيها جوزي، رفعت عليه كل القضايا الممكنة في محكمة الأسرة، وخلعته وهو أصلا كان راجل بخيل ومش عايز يصرف ومش راجل خالص في نفسه ومش رومانسي، وساعة ما كان رافع ضدي دعوى زنا حاول يتفاوض مع أهلي وكان عايز مليون جنيه علشان يتنازل عن القضية واحنا رفضنا ده".

وتضيف:" وأنا رفعت عليه قضية بقائمة المنقولات ونفقة للصغار اللي حكمت ليهم المحكمة بـ 1000 جنيه للصغيرين، وطلبت زيادة في النفقة دي، وأنا هفضل وراه لحد ما أخد منه كافة الحقوق ليا ولأطفالي، بسبب بخل والدهم".

انقلب السحر على الساحر

في تلك القصة انقلب السحر على الساحر فيها بعد اتهام الزوج لزوجته بالزنا وخيانتها له مع موظف في بنك أخر، وبراءتها المحكمة من تلك الاتهامات رغم وجود تسجيلات بسبب الشهود، ويقع الزوج في نهاية الأمر تحت سطوة زوجته بالدعاوى التي قامت برفعها ضده للانفصال عنه.