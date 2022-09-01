سيدة بمحكمة الأسرة: زوجي عنده الإيدز بسبب علاقاته المحرمة

«نسوانه كتير وعلاقاته الجنسية مش بتخلص معاهم وسفره شرم الشيخ وتعارفه مع الستات دي أصابه بالإيدز».. تلك هى كلمات زوجة داخل محكمة الأسرة تروي تفاصيل رفعها دعوى خلع ضد زوجها بعد 6 سنوات زواج بالمعادي.

تفاصيل القصة

تقول الزوجة:"أنا عندى 28 سنة وعندي ولد وبنت من جوزى أعمارهم 4 و5 سنين، ومتجوزين من 6 سنين، واتجوزنا عن حب مش صالونات، لكن بعد الزواج هو اتغير بشكل كبير 180 درجة للأسوأ".

إدمان الزوج وعلاقاته المحرمة

وتضيف الزوجة:" جوزى عرف سكة الإدمان بكل أنواعه بسبب أصدقاء السوء، ودخوله في علاقات نسائية متعددة مع أكثر من سيدة ويقوم بممارسة العلاقات المحرمة معهن دون رادع له، وكذلك عمله في شرم الشيخ ساعده على تعدد تلك العلاقات مع سيدات من جنسيات أجنبية وعربية مختلفة".

الإدمان

تغيرات على زوجي

وأوضحت:" بعد فترة من تلك المشاكل مع جوزي، وبصفتى بشتغل في مجال التحاليل الطبية لاحظت تغيرات عليه، وده أثار الرعب في نفسي ناحيته وامتنعت عن ممارسة العلاقة معه، بسبب شكي فيه، وسوء سلوكه اللى تسبب في فصله من عمله، وكنت بشوف في الشقة سرنجات مرمية داخل الشقة اللى كان بيتعاطي بها المواد المخدرة المختلفة وخفت على نفسي وعيالي وسبت البيت ورحت لأهلي".

تحاليل طبية

الشك في زوجي

وتستكمل:" لما شكيت في جوزي وأسلوبه ده خلاني اخده وأروح معامل الصحة لإجراء عدد من التحاليل، واكتشفت إنه عنده الإيدز بسبب علاقاته المتعددة المحرمة، وده تأكيد لشكي فيه من بداية معرفة تحول في سلوكه وآثار التعاطي عليه وعدم تحمله المسئولية داخل المنزل أو خارجه".

الإيدز

طلاق للضرر

وتضيف:" رفعت عليه دعوى تطليق للضرر، وتعثرت في إحضار شهود على ذلك وعملت استئناف للقضية مرة أخرى بقيد تحليل الإيدز بوزارة الصحة لإثبات الضرر الواقع عليا منه، وقدمنا ما يفيد سوء سلوكه وفصله من عمله بسبب ذلك، وهو من يوم ما عرفته مش بيشيل المسئولية، وهو دلوعة أمه ووارث ورث كبير بيصرف منه".

علاقاته المحرمة سبب إصابته بالإيدز

واختتمت:" علاقاته المحرمة وتعاطي المخدرات المختلفة كل ده كله كان سبب في إصابته بالإيدز، وخلاني أطلب الخلع منه وأطلق منه علشان انقذ نفسي وعيالي منه، وبسبب سوء سلوكه".