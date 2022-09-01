عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة بمحكمة الأسرة: زوجي عنده الإيدز بسبب علاقاته المحرمة

محكمة الأسرة وخلافات
محكمة الأسرة وخلافات زوجية

«نسوانه كتير وعلاقاته الجنسية مش بتخلص معاهم وسفره شرم الشيخ وتعارفه مع الستات دي أصابه بالإيدز».. تلك هى كلمات زوجة داخل محكمة الأسرة تروي تفاصيل رفعها دعوى خلع ضد زوجها بعد 6 سنوات زواج بالمعادي.

سيدة بمحكمة الأسرة: طليقي خاني وعشيقته بتقولي بحبه وسيبهولي

انتقاما لشرفه.. تجديد حبس شاب خلص على ابنة عمته بسبب علاقة غير شرعية

تفاصيل القصة

تقول الزوجة:"أنا عندى 28 سنة وعندي ولد وبنت من جوزى أعمارهم 4 و5 سنين، ومتجوزين من 6 سنين، واتجوزنا عن حب مش صالونات، لكن بعد الزواج هو اتغير بشكل كبير 180 درجة للأسوأ".

إدمان الزوج وعلاقاته المحرمة

وتضيف الزوجة:" جوزى عرف سكة الإدمان بكل أنواعه بسبب أصدقاء السوء، ودخوله في علاقات نسائية متعددة مع أكثر من سيدة ويقوم بممارسة العلاقات المحرمة معهن دون رادع له، وكذلك عمله في شرم الشيخ ساعده على تعدد تلك العلاقات مع سيدات من جنسيات أجنبية وعربية مختلفة".

الإدمان

تغيرات على زوجي

وأوضحت:" بعد فترة من تلك المشاكل مع جوزي، وبصفتى بشتغل في مجال التحاليل الطبية لاحظت تغيرات عليه، وده أثار الرعب في نفسي ناحيته وامتنعت عن ممارسة العلاقة معه، بسبب شكي فيه، وسوء سلوكه اللى تسبب في فصله من عمله، وكنت بشوف في الشقة سرنجات مرمية داخل الشقة اللى كان بيتعاطي بها المواد المخدرة المختلفة وخفت على نفسي وعيالي وسبت البيت ورحت لأهلي".

تحاليل طبية

الشك في زوجي

وتستكمل:" لما شكيت في جوزي وأسلوبه ده خلاني اخده وأروح معامل الصحة لإجراء عدد من التحاليل، واكتشفت إنه عنده الإيدز بسبب علاقاته المتعددة المحرمة، وده تأكيد لشكي فيه من بداية معرفة تحول في سلوكه وآثار التعاطي عليه وعدم تحمله المسئولية داخل المنزل أو خارجه".

الإيدز

طلاق للضرر

وتضيف:" رفعت عليه دعوى تطليق للضرر، وتعثرت في إحضار شهود على ذلك وعملت استئناف للقضية مرة أخرى بقيد تحليل الإيدز بوزارة الصحة لإثبات الضرر الواقع عليا منه، وقدمنا ما يفيد سوء سلوكه وفصله من عمله بسبب ذلك، وهو من يوم ما عرفته مش بيشيل المسئولية، وهو دلوعة أمه ووارث ورث كبير بيصرف منه".

علاقاته المحرمة سبب إصابته بالإيدز

واختتمت:" علاقاته المحرمة وتعاطي المخدرات المختلفة كل ده كله كان سبب في إصابته بالإيدز، وخلاني أطلب الخلع منه وأطلق منه علشان انقذ نفسي وعيالي منه، وبسبب سوء سلوكه".

المخدرات الإدمان محكمة الاسرة المواد المخدرة جنسيات اجنبية الايدز الجنس زوجة الجنسية العلاقة الجنسية المواد المخدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

سيدة بمحكمة الأسرة: طليقي خاني وعشيقته بتقولي بحبه وسيبهولي

انتقاما لشرفه.. تجديد حبس شاب خلص على ابنة عمته بسبب علاقة غير شرعية

محامية: خراب البيوت يأتي من رفض الزوجة للقيام بدورها في المنزل.. فيديو

بلاغ من المهن التمثيلية ضد صفحة نشرت شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب

ولاء عدلي: إنذار الطاعة من الزوجة ليس له سند قانوني| فيديو

جلسة صلح كارثية.. تحقيقات موسعة في مقتل شقيقين ومسجل خطر بحدائق القبة

تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر لـ26 سبتمبر

حبس لصين سرقا مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

ننشر الصور الأولى لنجاح قناة السويس في تعويم ناقلة الوقود AFFINITY

بيان عاجل من الجيش العراقي بشأن اشتباكات البصرة

شوقي غريب: سعدت برحيلي عن المنتخب الأولمبي.. وجدو مشروع مدرب واعد.. فيديو

رسميا.. قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY

بحضور أمريكا.. هل تشارك الصين في قمة المناخ كوب 27 بمصر؟

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حذف صورها.. طليقة الفيشاوي بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

بـ هاف ستومك | علا رشدي تتألق بإطلالة لافتة .. شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور| شاهد

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات بالعجوة

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ