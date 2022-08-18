وجد ابنته في أحضانه .. مصرع عاطل بطعن سكين في المنوفية

لقي عاطل مصرعه بمركز اشمون بطعن سكين وذلك علي يد صاحب محل هواتف محمولة " مندوب مبيعات" وذلك بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه ونجلة المتهم تركت علي أثرها المنزل وذهبت الي منزل المجني عليه.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بتلقيه بلاغا من مستشفي اشمون بوصول " ا.ص.ع " 21 سنة عاطل مصاب بجروح طعني وتوفي فور وصوله.

بالانتقال تبين أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة تدعي "ر.ا " 17 سنة وهربت من منزل أهلها منذ يومين وبالبحث عنها تبين أنها في منزل المجني عليه حيث توجه الاب " ا.ك.ع" 46 سنة الي منزل المجني عليه للبحث عن نجلته ووجدها في أحضانه فحاول المجني عليه رفع سكينة علي والد الفتاة محاولا أبعاده عنها فحاول الاب الدفاع عنه نفسه فارتدت السكين في صدر المجني عليه.

سقط العشيق قتيلا، علي يد والد الفتاة، حيث اكد الأهالي أن المجني عليه كان سلوكه غير متزن وربطته علاقة عاطفية بالفتاة وحاول الاب مرارا وتكرارا أبعاده عنها والرد علي أهله الذين أكدوا أنهم لا يقدرون عليه حتي هربت الفتاة ووجدها الاب في أحضانه.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.