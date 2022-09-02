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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فاسدة وخطر على الصحة العامة.. ضبط 37 طن لحوم ودواجن بالغربية

لحوم
لحوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.


تمكنت الحملات من ضبط 37٫93 طن "لحوم مجمدة – مقطعات دواجن"معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المديرين المسئولين عن 15 ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية شرطة التموين السلع الغذائية لحوم ثلاجة لحفظ السلع

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