مصيف بدون شاطئ.. سانت كاترين أرض القمم والطبيعة الخلابة

تختلف مدينة سانت كاترين عن كل مدن مصر السياحية فرغم أنه لا يوجد بها بحر أو نهر أو شواطئ ولكنها مصيف متميز لمن يريدون الاستجمام والتأمل في الظواهر الفلكية ومراقبة النجوم ومسار حركة الفلك .

مصيف كاترين

أقل درجة حرارة بمصر



وتتميز سانت كاترين بأنها أقل درجة حرارة بمصر ولا تزيد خلال فصل الصيف عن ٢٥ درجة مئوية بدون رطوبة هي الأفضل لمرضي القلب والربو وضيق التنفس ومعروفة تاريخيا بأنها اختار الملك عباس حلمي في مرضه الأخير حيث كان يعاني الربو وضيق التنفس واختار له الأطباء بادية سانت كاترين وبني قصر على قمة الجبل ولكن لم يمهله القدر الحياة وظل القصر موجودا حتى الآن شاهدًا على نقاء طقس سانت كاترين .



وقال الشيخ جميل عطية أحد خبراء السياحة البيئية والسفاري بسانت كاترين إنه بالرغم من عدم توفر الشواطئ بسانت كاترين ولكنها توجد بها البحيرات والشلالات التي تغني عن البحر مشيرا إلي أن كثيرا من المصريين يختارون سانت كاترين كمصيف للاستجمام والهدوء بدلا من صخب الشواطئ .

مصيف بدون شاطئ



وأطلق بدو سانت كاترين والمصريون العاشقون لسانت كاترين في الصيف " مصيف بدون شطآن " .

علاوة على أن اللون الأخضر غطي كثيرًا من الوديان الجبلية نتيجة سقوط الأمطار والسيول في فصل الشتاء هذا العام وامتلأت البحيرات والسدود بالمياه العذبة.



وقال سليمان الجبالي أحد المهتمين بالسياحة والسفارى: إن سانت كاترين تتمتع في الصيف بدرجة حرارة معتدلة لا تزيد عن ٢٥ درجة ولذلك اطلق عليها مصيف بدون شطآن في الصيف علاوة علي ان خلال فترة كورونا وانحصار الحركة السياحية داخل المحمية ازدادت نسبة المساحات الخضراء ونمت الاعشاب والاشجار اكثر وتكاثرت الاحياء البرية الموجودة بسانت مثل الوعل النوبي والغزلان والطيور والفراشات

واضاف حميد ابو غلبة احد مشايخ إن سانت كاترين في الصيف جنة فيها بخلاف الطقس الرائع توجد بها الفاكهة الطبيعية والاعشاب والنباتات الطبية والعطرية علاوة علي اهتمام المزارعين البدو بالمزارع والزراعة الطبيعية .

بحيرات سانت كاترين

مشروع التجلي الأعظم عملاق

ومن جانبه اكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة اقل درجة حرارة في مصر خلال الصيف مشيرا إلي جميع المزارات مفتوحة للسياحة واضاف العناني إن المدينة لاقت اهتمام كبير بعد المشروع العملاق الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ مشروع التجلي الاعظم وقيام رئيس الوزراء برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و٧ من الوزراء بزيارة المدينة لتطويرها

واقترح عدد من شباب سانت كاترين بتخصيص شركة نقل للمدينة لنقل السياح من القاهرة وطور سيناء وشرم الشيخ وان تكون بمواعيد ثابته

سانت كاترين

شاب بسانت كاترين يطالب بشركة للنقل الركاب والسياح



وقال الشاب محمد فتيح إن الجميع يريدون القدوم لسانت ولكن يواجهون صعوبات في الانتقال مقترحا تخصيص شركة نقل سياحي لها تنقل من القاهرة والمدن القريبة إليها مثل شرم الشيخ.

مصيف سانت كاترين

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