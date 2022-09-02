المفوضية الأوروبية ترحب بالموافقة على طرح أول لقاحين معززين لكورونا ‎‎

رحبت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA"، التابعة للمفوضية الأوروبية، بطرح أول لقاحات معززة ضد متغيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل أوروبا.



وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات - أن EMA منحت الموافقة على تداول لقاحي "كوميرناتي" و "سبايكفاكس" من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا على التوالي.



وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس - في معرض ترحيبها بهذا التطور المهم في مكافحة كوفيد-19 - "إن الآراء الإيجابية الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية اليوم بشأن أول لقاحين ضد متغيرات كورونا مهمة لحماية الأوروبيين من المخاطر المحتمل حدوثها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، فنحن نحتاج أن نكون مستعدين لمواجهة شتاء آخر مع كوفيد-19".



وأضافت "سنشرع الآن في الحصول على إذن سريع لهذه اللقاحات لضمان إمكانية نشرها بسرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يجب استخدام الإصدارات المعدلة من هذه اللقاحات كجرعات معززة تستهدف الفيروس الأصلي والمتغير الفرعي لسلالة أوميكرون؛ حيث تم تطويرها لتقديم حماية متزايدة وأوسع ضد المتغيرات الحالية والمستقبلية. ووفقا للتقييم العلمي لـ EMA، نتوقع أيضا رأيا حول اللقاحات المعدلة من سلالات أوميكرون الأخرى في الأسابيع القادمة كجزء من نهج مجموعة اللقاحات الواسعة الذي ميز عملنا منذ البداية".



وتابعت "أدعو الدول الأعضاء مرة أخرى إلى التخطيط لحملات تطعيم جديدة وإطلاقها، بما في ذلك إعطاء اللقاحات المعززة، فمن الضروري الاستمرار في إعطاء الأولوية للجرعات الأولى والمنشطة بين جميع الأفراد المؤهلين. ولدعم جهود الدول الأعضاء، ستقدم المفوضية قريبا إجراءات لاستراتيجيات التطعيم ضد كوفيد-19 ووضع تدابير للمساعدة في تجنب زيادة انتشار المرض في الخريف والشتاء. كما ستنشر وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قريبا الاعتبارات المتعلقة بنشر اللقاحات المعدلة".

