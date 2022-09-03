عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 7 أشخاص وإصابة 39 آخرين.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الجلالة

انقلاب أتوبيس رحلات
انقلاب أتوبيس رحلات على طريق السويس القاهرة الجلالة

حصل “صدى البلد” على أسماء المتوفين والمصابين في حادث  انقلاب أتوبيس رحلات على طريق السويس القاهرة الجلالة والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 39 آخرين منهم 15 حالة شديدة الخطورة.

 

وجاءت الأسماء كالآتي :

1 سدرة سيد محمود 8 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليسرى بمستشفى السويس العام
2 بلال سيد محمود 9 القاهرة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام
3 فرح وليد السيد 14 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”
4 الاء احمد عطيه 14 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم “السويس العام”
5 فاطمة احمد عطيه 24 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”
6 شيرين احمد حسن 43 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالذراع الايسر “السويس العام”.
7 جنا عمر شوقي 16 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم  “السويس العام”
8 شروق فؤاد احمد 18 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”
9 عزة محمد عبد الحميد 36 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”
10 صفاء مجدي محمد 36 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم “السويس العام”
11 جنا مرسى ابراهيم 19 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم “السويس العام”
12 ابراهيم محمد السيد 35 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
13 غادة نبيل عبد الفتاح 50 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري م السويس العام
14 سارة سامح محمد 20 الجيزة اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات وكدمات بالجسم م السويس العام.
15 رحمة سامح محمد 18 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الايسر م السويس العام
16 محمد جمال محمد 30 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
17 ايمان عبد العزيز صابر 34 القاهرة اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
18 محمد ابراهيم عبد العظيم 44 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
19 مالك محمد ابراهيم 7 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
20 شريف محمد ابراهيم 12 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
21 احمد سامح محمد 25 الجيزة اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات وكدمات بالجسم م السويس العام
22 ايه مصطفي عبدالرازق 30 القاهرة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام
23 مجهولة الاسم (سيدة) 30  اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفي- تم تحويلها للمشرحة) م السويس العام  - المشرحة
24 مالك ضياء السيد 14 القاهرة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام
25 مجهولة الاسم (سيدة) 20  اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفي- تم تحويله للمشرحة) م السويس العام  - المشرحة
26 عمرو سامح محمد  (يحمل جنسية فنلندية) 25 الجيزة جرح متهتك بالراس 5سم وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
27 سماح خميس سليمان 45 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري  اشتباه كسر بالذراع اليمنى وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام
28 سماح اشرف علي  26 القاهرة اشتباه كسر بالحوض والضلوع ( سيدة حامل ) م السويس العام
29 رؤي ضياء الدين السيد 12 الجيزة اشتباه كسر بالساق الايسر وجروح وسحجات وكدمات بالجسم م السويس العام
30 مجهولة الاسم (سيدة) 30 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفي- تم تحويله للمشرحة) م السويس العام  - المشرحة
31٠ فاطمة محمد احمد 36 القاهرة اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذرا الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
32 رانيا هاني احمد 14 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
33 يارا هاني احمد 10 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
34 خالد نبيل عبد الفتاح 56 الجيزة اشتباه كسر بالذراع الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
35 بسنت مصطفي كامل 29 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
36 هند اشرف محمد 26 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
37 ريم خالد نبيل 30 الجيزة اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
38 سهام احمد عثمان 45 الجيزة اشتباه كسر بالفخذ الايمن  وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
39 زين احمد عادل 3 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
40 شيماء احمد حسن 37 القاهرة اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساق الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
41 محمود احمد عطيه 26 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
42 ايمان حسن محمد 55 الجيزة اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

43 شهد ضياء الدين خليفة 16 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام
 

طريق السويس انقلاب أتوبيس رحلات حادث طريق الجلالة حادث طريق الجلالة السويس مستشفى السويس العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

طوارئ في مستشفى السويس لعلاج مصابي حادث طريق الجلالة

رائحة شياط يا أسطى.. القصة الكاملة لـ انقلاب أتوبيس ومصرع وإصابة 47 شخصا

مصرع 7 وإصابة 39 شخصا.. ننشر أول صور لحادث انقلاب أتوبيس في الجلالة

تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

مصرع 5 أشخاص وإصابة 41 في انقلاب أتوبيس رحلات طريق السخنة الزعفرانة بالسويس

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الزعفرانة

وكيل التعليم بالسويس: نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف من حيث الانضباط والالتزام

الهجرة النبوية الشريفة محاضرة بثقافة السويس

ترشيحاتنا

سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة غريبة للرجال |فيديو

فيديو عاري للترويج للسياحة المصرية في كندا..عمرو القاضي: ليس لنا علاقة بالكرنفال

زيزو: مع كيروش بدأنا نبقى منتخب بجد

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء

طريقة عمل آيس كريم مانجو بمذاق لا يقاوم

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

فيديو

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ