مصرع 7 أشخاص وإصابة 39 آخرين.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الجلالة

حصل “صدى البلد” على أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق السويس القاهرة الجلالة والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 39 آخرين منهم 15 حالة شديدة الخطورة.

وجاءت الأسماء كالآتي :

1 سدرة سيد محمود 8 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليسرى بمستشفى السويس العام

2 بلال سيد محمود 9 القاهرة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام

3 فرح وليد السيد 14 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”

4 الاء احمد عطيه 14 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم “السويس العام”

5 فاطمة احمد عطيه 24 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”

6 شيرين احمد حسن 43 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالذراع الايسر “السويس العام”.

7 جنا عمر شوقي 16 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”

8 شروق فؤاد احمد 18 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”

9 عزة محمد عبد الحميد 36 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم “السويس العام”

10 صفاء مجدي محمد 36 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم “السويس العام”

11 جنا مرسى ابراهيم 19 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم “السويس العام”

12 ابراهيم محمد السيد 35 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

13 غادة نبيل عبد الفتاح 50 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري م السويس العام

14 سارة سامح محمد 20 الجيزة اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات وكدمات بالجسم م السويس العام.

15 رحمة سامح محمد 18 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الايسر م السويس العام

16 محمد جمال محمد 30 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

17 ايمان عبد العزيز صابر 34 القاهرة اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

18 محمد ابراهيم عبد العظيم 44 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

19 مالك محمد ابراهيم 7 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

20 شريف محمد ابراهيم 12 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

21 احمد سامح محمد 25 الجيزة اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات وكدمات بالجسم م السويس العام

22 ايه مصطفي عبدالرازق 30 القاهرة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام

23 مجهولة الاسم (سيدة) 30 اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفي- تم تحويلها للمشرحة) م السويس العام - المشرحة

24 مالك ضياء السيد 14 القاهرة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام

25 مجهولة الاسم (سيدة) 20 اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفي- تم تحويله للمشرحة) م السويس العام - المشرحة

26 عمرو سامح محمد (يحمل جنسية فنلندية) 25 الجيزة جرح متهتك بالراس 5سم وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

27 سماح خميس سليمان 45 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري اشتباه كسر بالذراع اليمنى وجروح متفرقة بالجسم م السويس العام

28 سماح اشرف علي 26 القاهرة اشتباه كسر بالحوض والضلوع ( سيدة حامل ) م السويس العام

29 رؤي ضياء الدين السيد 12 الجيزة اشتباه كسر بالساق الايسر وجروح وسحجات وكدمات بالجسم م السويس العام

30 مجهولة الاسم (سيدة) 30 الجيزة اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفي- تم تحويله للمشرحة) م السويس العام - المشرحة

31٠ فاطمة محمد احمد 36 القاهرة اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذرا الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

32 رانيا هاني احمد 14 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

33 يارا هاني احمد 10 القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

34 خالد نبيل عبد الفتاح 56 الجيزة اشتباه كسر بالذراع الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

35 بسنت مصطفي كامل 29 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

36 هند اشرف محمد 26 القاهرة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

37 ريم خالد نبيل 30 الجيزة اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

38 سهام احمد عثمان 45 الجيزة اشتباه كسر بالفخذ الايمن وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

39 زين احمد عادل 3 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

40 شيماء احمد حسن 37 القاهرة اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساق الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

41 محمود احمد عطيه 26 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

42 ايمان حسن محمد 55 الجيزة اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

43 شهد ضياء الدين خليفة 16 الجيزة جروح وكدمات وسحجات بالجسم م السويس العام

