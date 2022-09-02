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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير يفتتح معرض أهلا مدارس

صوره موضوعية
صوره موضوعية

افتتح اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في شارع جامعة الدول العربية.

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وقال رئيس مدينة القصير، إن إقامة تلك المعارض، تأتي بالتنسيق بين قطاع التموين والغرفة التجارية للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

 

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، أن المعرض يشارك به ٢٤ من المحال التجارية والمكتبات، حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح على كافة المستلزمات المدرسية؛ تيسيراً على المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.

مدينة القصير البحر الأحمر العام الجديد العام الدراسي جامعة الدول العربية

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