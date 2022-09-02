خالد الغندور ينعى شقيقة محمود الخطيب

نعى الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية، مساء اليوم الجمعة.



وكتب الغندور في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "‏البقاء لله في وفاة شقيقة الكابتن محمود الخطيب ربنا يرحمها و يغفر لها و يجعل الجنة مكانها و يصبر اهلها علي فراقها و ارجو من الجميع قراءة الفاتحة علي روحها و الدعاء لها"

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها شقيقته.

وأصدر النادي الأهلي بيان نعى من خلاله شقيقة محمود الخطيب، جاء كالتالي: مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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