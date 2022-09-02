دوري مجموعة واحدة للقسم الثاني.. أندية القاهرة والقناة تتضامن مع بحري

عقد بمقر نادي النصر بمصر الجديدة إجتماع أندية مجموعة القاهرة والقناة بناء على الدعوة المقدمة من الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر لمناقشة قرارات اتحاد كرة القدم التي صدرت مؤخرا بإقامة دوري القسم الثاني في الموسم بعد القادم من مجموعة واحدة تضم 18 ناديا.

شهد الاجتماع حضور العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة والمهندس عبدالحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ والأستاذ مصطفى عايش نائب رئيس نادي نجمة سيناء، حيث تم مناقشة ما تم في إجتماع أندية مجموعة بحري والذي عقد بنادي المنصورة بتاريخ 20 أغسطس 2022 حيث أيدت أندية مجموعة القاهرة والقناة ما تم في هذا الإجتماع.

طالبت الأندية خلال الإجتماع بضرورة إنشاء رابطة أندية القسم الثاني، وأيضا مقترح التحول لدوري المجموعة الواحدة على مرحلة تدريجية من أجل توفير المساواة والعدالة في المنافسة بين جميع الأندية.

وشددت الأندية عقب نهاية الأجتماع على منح اتحاد الكرة مهلة لمدة أسبوع للرد على ما تم من إجتماعات في مجموعتي بحري والقاهرة والقناة وفي حالة عدم الرد سيتم الدعوة لجمعيه عمومية غير عاديه لإقرار نظام المسابقة وما يتوافق مع تحقيق العدالة بين جميع الفرق المشاركة ومناقشة سحب الثقة في حالة عدم الرد على مطالب الأندية من خلال الجمعية العمومية الغير عادية.

وجاءت قرارات الأندية في نهاية الاجتماع، رفض الأندية الجمعية العمومية لهبوط 33 نادياً من الدرجة الثانية مرة واحدة مع موافقتهم على إقامة دوري المحترفين بشكل تدريجي.

2- تشكيل لجنة من الثلاث مجموعات "بحري- القاهرة- الصعيد" ويخطر اتحاد الكرة لترشيح ممثله لعرض تصور في اجتماع الأندية القادم.

3- في حالة رفض اتحاد الكرة سوف يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بالطرق القانونية وعرض الأمر عليها لإبداء رأيها في التصور المقدم من قبل اللجنة المشكلة ويكون ضمن بنودها كيفية تشكيل رابطة الأندية.