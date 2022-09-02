ظروفي المادية لا تتحمل مصاريف العلاج.. آخر كلمات علي عبد الخالق قبل وفاته

توفي منذ قليل المخرج علي عبد الخالق، بعد رحلة علاج مع مرض السرطان لم تستغرق وقتا طويلاً.



وأكد المخرج الراحل علي عبد الخالق في لقاء له أجراه مع الإعلامي محمد شردي عقب إصابته بمرض السرطان أنه علم بإصابته بمرض السرطان في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه بدأ علاجه سريعا بعمل ٥ جلسات إشعاع ذري دون جدوى.





علي عبد الخالق يحكي تفاصيل إصابته بالسرطان







وكشف الراحل علي عبد الخالق خلال اللقاء تفاصيل حالته الصحية مؤكدا أنه فى البداية شعر بالآلام فى كتفه واضطر بعدها الذهاب إلى دكتور عظام الذي تابع حالته وأعطى له دواء، لكن دون جدوى ثم بعد ذلك طلب منه عمل مسح ذري، ليكتشف إصابته بالسرطان وبدأ بعدها على الفور مرحلة العلاج.



وأضاف الراحل عبد الخالق خلال اللقاء أنه ظروفه المادية لا تتحمل مصاريف علاج السرطان لذلك أصدر وزير الصحة قرار بعلاجه على نفقة الدولة وقام بعمل ٥ جلسات اشعاع ذري كمرحلة أولى فى العلاج.



وأضاف عبد الخالق انه لم أشعر بتحسن بعد جلسات الإشعاع الذري، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتحسن حالته الفترة القادمة، إلا أن السرطان هزمه اليوم وتم إعلان وفاة المخرج علي عبد الخالق عن عمر يناهز الـ٧٨ عاما.



وفاة علي عبد الخالق

وتوفى منذ لحظات المخرج الكبير علي عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ٧٨ عاما. وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.