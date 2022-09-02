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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يدير شركة سياحة بدون ترخيص بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) حال إدارته لشركة سياحية "كائنة بمحافظة الجيزة" غير حاصله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتبين أن الشركة إدارته تعمل فى تسويق الخدمات السياحية عن طريق خدمة "الكول سنتر" وتمرير المكالمات الدولية عبر خدمات الإنترنت مستخدماً برامج التمرير بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .. وتم ضبط منظومة "كول سنتر" كاملة ومتصلة بالإنترنت عبارة عن(عدد ١٠ أجهزة كومبيوتر بمشتملاتها - جهاز "لاب توب" - ٣ هواتف محمولة - عدد ٣ جهاز تليفون أرضى - عدد ٦ جهاز راوتر - عدد ٦ سيرفر مجهز بمجموعة توصيلات مختلفة خاصة بإرسال وتلقى الإتصالات الدولية - مطبوعات خاصة بالشركة تشير لمزاولته العمل السياحى - قاعدة بيانات وأرقام هواتف لعملاء - مجموعة من السماعات الخارجية المستخدمة فى إجراء الإتصالات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قاعدة بيانات الاتصالات خدمات الانترنت الاتصالات الدولية شرطة السياحة

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