أخبار التوك شو.. حقيقة وجود بيض صيني في الأسواق.. موعد بدء الحوار الوطني.. ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

تناولت أخبار التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

جلسة الإثنين المقبل.. ضياء رشوان يكشف موعد بدء الحوار الوطني.. فيديو

كشف ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني الاثنين المقبل.

وقال ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc": "الاجتماع سيكون معلن وغير مذاع على الهواء، لكن تم دعوة وسائل الإعلام لمتابعة ما سيحدث فيه منذ بداية اليوم، وإجراء لقاءات مع أعضاء المجلس".

الإفتاء: ليس من حق الرجل إلغاء شخصية المرأة في المنزل.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مسؤولية استقرار الأسرة هي مسئولية مشتركة بين الزوجين؛ فهما شريكان في مواجهة التحديات الأسرية الطارئة.



رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة: الأهلي قد يشارك بكأس العالم للأندية| فيديو

أكد محمد عبدالمنعم شطة رئيس لجنة المسابقات السابق بالكاف، أن الاتحاد الدولي رصد 300 مليون يورو لإغراء الأندية الأوروبية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن نهضة بركان والوداد المغربي والأهلي قد يشاركون في النسخة الجديدة للبطولة.



تامر عبد المنعم : مشوار محمد رمضان الفني يشبه مسيرة عادل إمام

أكد الفنان تامر عبد المنعم، أن الفنان عادل إمام يمثل له الأب والرمز والأستاذ وحينما يراه يقبّل يده وقال "أي مزايدة على حبي له خط أحمر".

وقال تامر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، مشوار الفنان محمد رمضان الفني يشبه مشوار الزعيم عادل إمام، لأن محمد رمضان وعادل إمام يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة.



نفسيات محمّضة .. اِعرف الجديد في خناقة ميريام فارس وزميلها المطرب اللبناني

كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل مشاجرة المطربة اللبنانية ميريام فارس، وزميلها المطرب فارس كرم، بسبب بوستر حفل كان من المقرر أن يشارك به الثنائي سويا السبت الماضي في المملكة العربية السعودية.

طارق الدسوقي: أقول لإيناس الدغيدي خدي بالك من كلامك ولإلهام شاهين إهدي شوية

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه شارك مع النجم الراحل أحمد زكي في فيلم ناصر ٥٦، ونصحه "زكي" خلال التصوير بقوله “انت عاوز تحلف للناس إنك بتمثل خليك طبيعي ومثل بطبيعتك”.

مؤامرة لتفكيك الأسرة.. داعية يهاجم هبة قطب بسبب تصريحات طبخ المرأة لزوجها

أكد الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، أن العلماء أباحوا للمرأة المريضة الامتناع عن إرضاع صغيرها لو كانت عرفا أو عادة في المجتمع.



بيض صيني في الأسواق المصرية.. التموين ترد| فيديو

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكدا أن هناك مخزونا استراتيجيا آمنًا لكل السلع.



جريت بـ الشورت| حلمي بكر يكشف مفاجأة يوم زواجه من سهير رمزي

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه فوجئ يوم فرحه على الفنانة سهير رمزي بالصحفي جليل البنداري يطالبه بتوفير ميكانيكي من أجل تصليح سيارته التي أصابها العطل.