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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة: الأهلي قد يشارك بكأس العالم للأندية| فيديو

محمد عبدالمنعم شطة،
محمد عبدالمنعم شطة، رئيس لجنة المسابقات السابق بالكاف،

أكد محمد عبدالمنعم شطة رئيس لجنة المسابقات السابق بالكاف، أن الاتحاد الدولي رصد 300 مليون يورو لإغراء الأندية الأوربية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن نهضة بركان والوداد المغربي والأهلي قد يشاركون في النسخة الجديدة للبطولة.

وقال شطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن نظام الفيفا في بطولة كأس العالم للأندية ظالم لأن الفريق الأوروبي يلعب النهائي مباشرة بينما الفرق الأخرى تخوض ما بين مبارتين أو ثلاثة.

 

على حساب الأندية الأخرى

وتابع رئيس لجنة المسابقات السابق بالكاف، أن الفيفا يجامل الأندية الأوروبية على حساب الأندية الأخرى، وبعد اعتراض الأندية تم اقتراح زيادة عدد المشاركين في البطولة إلى 24 فريق توزيعها، كالتالي: 8 مقاعد لـ قارة أوروبا و6 مقاعد لقارة أمريكا الجنوبية و3 مقاعد لقارة أفريقيا و3 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى و3 مقاعد لآسيا وأوقيانوسيا.

 

محمد عبدالمنعم شطة الكاف كأس العالم للاندية والأهلي لجنة المسابقات

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