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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شراكة مع أريزونا الأمريكية.. رئيس جامعة الجلالة: ربط الطلاب بسوق العمل.. فيديو

جامعة الجلالة الأهلية
جامعة الجلالة الأهلية

أكد الدتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة أنشئت بقرار جمهوري لعام 2020، وكان لدينا حلم، بأنشاء تلك الجامعة، مشيرا إلى أن هناك 14 كلية، وهناك تخصصات وبرامج جديدة.

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وقال محمد الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم مراعاة احتياجات سوق العمل، وتم إنشاء التخصصات على ذلك، وهناك كليات الطب والصيدلة والإسنان، وعلوم الحاسب، والفنون، والإعلام، مؤكدا أنه تم إدخال برامج التكنولوجيا الحديثة لتلك الكليات.

 

وتابع رئيس جامعة الجلالة، أن هناك أكثر من 3 ألاف طالب، وهناك شراكات مع جامعة أريزونا الأمريكية، التي تعد من أفضل الجامعات في العالم، إضافة إلى وجود 15 دكتور من اليابان لتعليم الطلاب.

 

وأشار محمد الشناوي إلى أنه يتم ربط طالب جامعة الجلالة مع سوق العمل، مؤكدا أن هناك برامج عملية، مع كافة قطاعات العمل في مصر.

 

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