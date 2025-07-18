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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دعم حكومي غير مسبوق للدراما العراقية يعكس أهميتها محليًا ودوليًا

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
البهى عمرو

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للدراما المحلية يعكس إدراكه لأهمية هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن بعض المسلسلات التي تم إنتاجها بدعم منحة رئيس الوزراء جسّدت شخصيات عسكرية من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، خصوصًا خلال حرب تحرير المحافظات العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017، ما منح هذه الأعمال بعدًا إنسانيًا ووطنيًا قويًا وصل صداه دوليًا.

وأشارت المراسلة إلى تخصيص منحة جديدة لإعداد أعمال درامية تُعزز الذائقة الفنية وترتقي بالقضايا المجتمعية التي تهم المواطن العراقي، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير المشهد الدرامي من خلال تقديم محتوى فني راقٍ يعكس الواقع ويخاطب الوجدان.

فيما أكدت «التميمي» أن الفنان محمود أبو العباس، رئيس لجنة منحة رئيس الوزراء، يعمل بالتنسيق مع المستشار الثقافي على تنفيذ هذه الخطة، التي تشمل إدماج عدد كبير من الطاقات الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج، إلى جانب إنتاج أعمال درامية لا تقتصر على موسم رمضان فقط، بل تمتد على مدار العام.

ولفتت خلال تصريحاتها بالإشارة إلى بدء تصوير أحد المسلسلات الجديدة بالتعاون مع التليفزيون الرسمي العراقي، في خطوة تعكس الجدية والاهتمام بتطوير الإنتاج الدرامي العراقي ليكون أكثر احترافية وانتشارًا.

القاهرة الإخبارية السودان العراق

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