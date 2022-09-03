كاظم الساهر يروي موقفا طريفا: حفيدتي قالتلي أنت ليه مشهور وأنا لا؟

حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم الجمعة .



وأوضح " الساهر " خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن معظم أغانيه تتحدث عن الحرب فى بغداد ، أو الحصار ومنها مدرسة الحب التى تحدثت عن معاناة الحرب وأعمال كثيرة له ولدت فى الحرب، مؤكدا أن الجميع ساهم فى تدمير الأرض والاحتباس الحرارى والتغير المناخى وإلقاء سيجارة واحدة حتى على البحر مؤذية للأرض .



وتابع أنه يفكر كثيرا بـ حفيداته وضرورة رؤيتهن للسماء الصافية الزرقاء والبيئة المناخية السليمة مؤكدا أنه حرص على اصطحاب حفيدته مؤخرا فى آخر حفلة غنائية، وقالت له ممازحة "مش من العدل تكون أنت مشهور وأنا لأ"، وبالفعل استجاب لرغبتها وحضرت معه حفيداته فى حفل غنائي .