القاهرة تسجل 26.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، البلاد تشهد اليوم استقرار في الأحوال الجوية، لكن هناك اختلاف في درجات الحرارة بين الصباح والمساء.

الأسبوع الأول من الشهر المقبل

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن البلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وأنها تنصح المواطنين بارتداء الملابس المناسبة.

وقدمت القناة بيان بدرجات الحرارة:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 26 16

دمنهور 26 15

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 26 16

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 25 14

دمياط 23 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 14

العريش 25 12

رفح 24 12

رأس سدر 24 13

نخل 22 11

كاترين 18 08

الطور 25 16

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 20

الإسكندرية 25 15

العلمين 24 14

مطروح 23 12

السلوم 24 13

سيوة 23 10

رأس غارب 26 18

الغردقة 26 19

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 20

الشلاتين 28 25

حلايب 26 23

أبو رماد 27 23

رأس حدربة 26 23

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 24 09

أسيوط 24 09

سوهاج 25 13

قنا 27 15

الأقصر 30 16

أسوان 30 18

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 29 20