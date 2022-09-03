بعد ساعات من قرار مجموعة السبع .. روسيا تقطع الغاز عن أوروبا .. اتهامات لـ بوتين بابتزاز دول اليورو وتسليح الطاقة

شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" تقطع جميع الإمدادات إلى أوروبا

اكتشاف “تسرب زيت” ظاهر داخل التوربين الرئيسي بمحطة ضغط سان بطرسبرج

روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي

ألمانيا تتهم بوتين باستخدام الطاقة “كسلاح” ضد القارة وسط حرب أوكرانيا

تلقت جهود أوروبا لتأمين طاقة كافية لفصل الشتاء ضربة جديدة اليوم الجمعة بعد أن ألغت عملاق الغاز الروسي شركة جازبروم موعدها النهائي لاستئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب في أوكرانيا وتجميد وصول الغاز الى أوروبا.

وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة يوم الجمعة إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي عبر نورد ستريم 1 ستظل مقطوعة “إلى أجل غير مسمى” بعد اكتشاف تسرب نفطي واضح داخل التوربين الرئيسي في محطة ضاغط بورتوفايا.

ولم يتم تحديد إطار زمني لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا، على الرغم من حقيقة أنه كان من المقرر استئناف التدفقات يوم السبت بعد انقطاع دام ثلاثة أيام للصيانة بعد أن أوقفت جازبروم جميع الإمدادات يوم الأربعاء.

وأدى انخفاض عمليات التسليم عبر نورد ستريم إلى جعل البلدان تتدافع لإعادة ملء صهاريج التخزين لفصل الشتاء وأدى إلى مخاوف من أن يحدد بوتين في نهاية المطاف ما إذا كانت الأضواء ستظل مضاءة في أوروبا وسط أبرد الشهور.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد حذر في وقت سابق من أنه قد يكون هناك المزيد من التعطل في عمليات التسليم عبر نورد ستريم 1.

وقال إن موثوقية النظام بأكمله كانت "في خطر'' ولم يستبعد المزيد من الانقطاعات - وهو تهديد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر.

وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من موافقة قادة مجموعة السبع على فرض سقف لأسعار النفط الروسي في محاولة لتقليص خزائن بوتين بينما يواصل شن الحرب في أوكرانيا.

ورد الكرملين على الفور بالقول إنه سيوقف بيع النفط لأي دولة تفرض قيودًا.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

ابتزاز الطاقة

وتستورد أوروبا حوالي 40 في المائة من غازها و 30 في المائة من نفطها من روسيا ، وقد اتُهم بوتين بالفعل بـ 'ابتزاز وتسليح الطاقة' من خلال خنق تدفق الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر إمداد نورد ستريم.

وغرد رئيس وكالة تنظيم الشبكات الألمانية ، كلاوس مولر ، أن القرار الروسي بإبقاء نورد ستريم 1 مغلقًا في الوقت الحالي يزيد من أهمية محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تخطط ألمانيا لبدء تشغيلها هذا الشتاء ، وتخزين الغاز و'حاجة كبيرة؛ لتوفير الغاز.

وأضاف مولر: “من الجيد أن تكون ألمانيا الآن أفضل استعدادًا ، لكن الأمر الآن يعود إلى الجميع”.

ووصل الاتحاد الأوروبي للتو إلى هدفه المتمثل في ملء مخزونه من الغاز بنسبة 80٪ ، قبل الموعد النهائي في الأول من (نوفمبر) ، على الرغم من تقليص الإمدادات الروسية.

وقالت جازبروم في بيانها على تيليجرام إن تقرير الكشف عن تسرب النفط “وقعه أيضًا ممثلو شركة سيمنز”. \

وحذرت شركة الطاقة العملاقة من أن نقص قطع الغيار يهدد الموقع، ونقلت عن شركة سيمنز قولها إن الإصلاحات الضرورية لا يمكن إجراؤها إلا في “ظروف ورشة عمل متخصصة”.

وفي بيان على تيليجرام، قدمت شركة جازبروم ما قالت إنه صورة تظهر زيتًا مسربًا على المعدات في محطة الضاغط - لكن المسؤولين الألمان شككوا على الفور في تفسيرهم.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين 'لا توجد احتياطيات فنية، هناك توربين واحد فقط يعمل.' وأضاف 'لذا فإن موثوقية العملية والنظام بأكمله معرضة للخطر'.

وألقت موسكو باللوم على العقوبات في عرقلة العمليات الروتينية وصيانة محطة نورد ستريم 1.

روسيا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي

وردت بروكسل بالقول إن هذه ذريعة وأن روسيا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي للهجوم على الغرب.

كما رفضت شركة سيمنز للطاقة ، التي تجري صيانة التوربينات ، لوم بوتين على العقوبات الاقتصادية وتقول إنه لا توجد عقبات قانونية أمام توفيرها للصيانة لخط أنابيب نورد ستريم 1.

ويأتي ذلك بعد أيام من خفض شركة جازبروم إمداداتها الخاصة إلى ألمانيا من أجل ما وصفته بالصيانة.

وأعلنت شركة انستوج، المشغل لـ نورد ستريم 1، أن تسليم الغاز قد توقف قبل الساعة 06.00 بتوقيت جرينتش بقليل يوم الأربعاء.

وقالت شركة جازبروم إن الأعمال التي استمرت ثلاثة أيام في محطة الضغط كانت 'ضرورية' ، مضيفة أنه يتعين تنفيذها بعد 'كل ألف ساعة من التشغيل'.

وفي الشهر الماضي ، انخفضت الطاقة الإنتاجية إلى 20 في المائة فقط من المستويات المعتادة وسط التوترات بين روسيا والغرب في أعقاب حرب أوكرانيا.

ارتفاع أسعار الطاقة

كانت أوروبا على أهبة الاستعداد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة حيث تباطأت روسيا ووقفت باستمرار شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وكانت ألمانيا ، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي ، ودول أوروبية أخرى قد اتهمت موسكو في وقت سابق باستخدام الطاقة 'كسلاح' قبل أن تخنق جازبروم جميع الإمدادات هذا الأسبوع.

ويُستخدم الغاز للحفاظ على استمرار الصناعة ، وتوليد الكهرباء ، وتدفئة المنازل في الشتاء ، وتتزايد المخاوف من حدوث ركود محتمل إذا لم توفر أوروبا ما يكفي من الغاز ، والمطلوب في نهاية المطاف التقنين.

ومع اقتراب فصل الشتاء ، يحدق المستهلكون الأوروبيون في برميل العملات الضخمة لتزويد منازلهم بالطاقة وتدفئتها. وحذرت بعض الدول مثل فرنسا من احتمال التقنين.

أوروبا مظلمة

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: `` نرى أن سوق الكهرباء لم يعد يعمل لأنه تعطل بشكل كبير بسبب تلاعب بوتين '' ، مضيفة أنه يمكن اقتراح سقف لسعر الغاز على إمدادات خطوط الأنابيب الروسية على المستوى الأوروبي.

في وقت سابق اليوم ، أكد وزراء نادي الديمقراطيات الصناعية الثرية التزامهم بالخطة بعد اجتماع افتراضي.

ومع ذلك ، قالوا إن مستوى سعر البرميل من الحد الأقصى للسعر سيتم تحديده لاحقًا 'بناءً على مجموعة من المدخلات الفنية' التي سيتم الاتفاق عليها من قبل تحالف الدول المنفذة له.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن موسكو ستوقف الإمدادات عن أوروبا إذا فرضت بروكسل مثل هذا الحد.

قرارات وزراء مجموعة السبع

وقال وزراء مجموعة السبع 'اليوم نؤكد نيتنا السياسية المشتركة لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية من أصل روسي على مستوى العالم'.

وأضافوا 'لن يُسمح بتوفير خدمات النقل البحري ، بما في ذلك التأمين والتمويل ، إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر أو أقل منه' الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه '.

وقال الوزراء إنهم سيسعون إلى تحالف أوسع من الدول المستوردة للنفط لشراء الخام والمنتجات البترولية الروسية بسعر أو أقل من الحد الأقصى للسعر ، وسيدعوهم إلى المساهمة في الخطة.

ومع ذلك ، أعرب بعض مسؤولي مجموعة السبع عن مخاوفهم من أن سقف السعر لن يكون ناجحًا بدون مشاركة مستوردين رئيسيين مثل الصين والهند.

تضاعف التضخم في عام 2023

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتضاعف التضخم في عام 2023 حيث يستمر سقف أسعار فواتير الطاقة في الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار الغاز مع ارتفاع تكلفة الغذاء وضعف الجنيه الذي يساهم أيضًا في الأزمة التي تدفع المملكة المتحدة نحو ركود كبير.

وأعلن منظم الطاقة Ofgem يوم الجمعة الماضي أن سقف سعره سيرتفع بنسبة 80 في المائة إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا في أكتوبر.

ولكن من المتوقع أن ترتفع الفواتير مرة أخرى إلى 5400 جنيه إسترليني في يناير وحتى أكثر من ذلك إلى 6600 جنيه إسترليني في الربيع وفقًا لتوقعات محللي الطاقة كورنوال إنسايت.

صرح مارتن لويس ، مؤسس برنامج MoneySavingExpert ، لبرنامج توداي على إذاعة BBC Radio 4: `` لقد اتُهمت بإحداث كارثة بسبب هذا الموقف. حسنًا ، السبب الذي جعلني أصاب بالكارثة هو أن هذه كارثة ، واضحة وبسيطة.

وقال “إذا لم نحصل على مزيد من التدخل الحكومي بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه في مايو ، فسوف تفقد الأرواح هذا الشتاء”.

وأضاف أن الارتفاع الأخير في الحد الأقصى يعني أن بعض الأشخاص سيدفعون ما يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني سنويًا في شكل فواتير.

سعر الغاز في الشتاء 15 ضعف

وحذر جوناثان برييرلي ، الرئيس التنفيذي لشركة Ofgem ، من الصعوبات التي ستسببها أسعار الطاقة هذا الشتاء ، وحث رئيس الوزراء القادم والحكومة الجديدة على 'توفير استجابة إضافية وعاجلة لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة'.

وقال أيضا إن سعر الغاز هذا الشتاء زاد 15 مرة عن سعره قبل عامين.

سيتم تسليم توقعات أرباح 170 مليار جنيه إسترليني لشركات الطاقة من قبل مسؤولي الخزانة إلى رئيس الوزراء المقبل في 6 سبتمبر ، مما يضغط عليهم لفرض ضريبة غير متوقعة أخرى لتخفيف أزمة الطاقة هذا الشتاء.

إن فرض ضريبة بمعدل الربح غير المتوقع الحالي البالغ 25 في المائة من شأنه أن يجلب مليارات الجنيهات الاسترلينية للخزانة للمساعدة في تقديم المساعدة للأسر خلال أزمة تكلفة المعيشة.