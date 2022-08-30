روسيا تعلن وقف تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم.. تفاصيل

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة “جازبروم”، يوم الثلاثاء، أن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ستتوقف من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر بسبب الصيانة.

وتشير البيانات من مشغل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، إلى أنه لم يتم التعاقد على إمدادات الغاز للنقل اعتبارًا من 31 أغسطس.

وكانت جازبروم قد أعلنت في وقت سابق أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 ستتوقف تمامًا من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بسبب صيانة وحدة ضاغط الغاز الوحيدة المتبقية قيد التشغيل.

وعند الانتهاء من الإصلاحات، سيتم إعادة نقل الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب في اليوم، أو 20٪ من السعة القصوى لخط الأنابيب.

منذ يوليو، يعمل خط أنابيب “نورد ستريم 1” بقدرة منخفضة بسبب إغلاق العديد من توربينات الغاز.

وتم إرسال أحدهم إلى كندا لإجراء إصلاحات وأصبح عالقًا هناك بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وبناءً على طلب ألمانيا، أعلنت أوتاوا عن إعفاء للتوربينات في يوليو، وأرسلت أحدها، لكن شركة “جازبروم” رفضت التسليم، مشيرة إلى وجود مخالفات في الوثائق.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة “جازبروم”، أبلغت شركة الطاقة الفرنسية “إنجي” بخفض شحنات الغاز اعتبارًا من 30 أغسطس.

وورد في بيان صحفي أن سبب الخفض الفوري للإمدادات يرجع إلى الخلافات حول عقود التوريد.

وأشارت “لو فيجارو” إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أن تم بالفعل تخفيض شحنات جازبروم إلى المرافق الفرنسية الشهر الماضي.

ومع ذلك، أكدت “إنجي” للعملاء أنها “قامت بالفعل بتأمين الكميات اللازمة لضمان إمداد عملائها واحتياجاتها الخاصة”.

وقالت “إنجي” إنها اتخذت تدابير للحد بشكل كبير من تأثير الإغلاق الكامل المحتمل لعمليات تسليم الغاز الروسي.