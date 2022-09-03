مش مستوعب لحد دلوقتى.. كاظم الساهر: وفاة زوجتى كانت صدمة كبيرة

حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم الجمعة.

وأكد "الساهر" خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه يهتم بتدليل المرأة وهذا أبسط حقوقها وفضل كبير منها أن تجلس مع زوجها والرجال لا يقدرون فعل أى شئ سوى بوجود السيدات مؤكدا أن رحيل زوجته أصابته ب هزة كبيرة وصدمة لم أستوعبها حتى الآن على الرغم من كونهم منفصلين لأنها كانت مسئولة عن كل شئ عن أبنائه وحتى الآن لم أصدق رحيلها والمرأة هى كل شئ .



وتابع أنه يستطيع التوقف لمدة شهر عن ممارسة الغناء ولكن لا يتوقف عن ممارسة الرياضة ، مؤكدا أن كافة النساء جميلات سواء الشقراء أو السمراء ، ويرى أن الحب عنده يكون ب القلب ولكنه ينصح الشباب أن يختار شريكة حياته ب العقل .

