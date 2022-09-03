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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

مذيعة تبتلع ذبابة
مذيعة تبتلع ذبابة

دخلت المذيعة الكندية «فرح ناصر» مقدمة برنامج في قناة جلوبال نيوز في مواجهة غير متوقعة مع ذبابة أثناء البث المباشر على الهواء.

كانت المذيعة الكندية تقدم النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما اندفعت ذبابة مزعجة إلى داخل فمها فجأة.

في المقطع - الذي نشرته فرح عبر حسابها على تويتر، كانت المذيعة الكندية تقدم قصة عن الفيضانات في باكستان عندما توقفت فجأة في منتصف الجملة لأنها ابتلعت ذبابة.

رد فعل مفاجئ من المذيعة الكندية 

الغريب أن رد فعل فرح كان صادمًا أكثر من الموقف نفسه، فقد سيطرت على الأمر بطريقة احترافية.

فبدلًا من الصراخ أو العويل، تناولت جرعة كبيرة من الماء وهي تمتعض قليلاً، قبل أن تستمر في تقديم بقية تقريرها الإخباري عبر القناة الكندية.

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