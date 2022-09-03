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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة الفنانة لبلبة.. برلماني يطالب بعدم تكريم الرموز على نفقة الدولة

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارات واضحة وحاسمة ومحددة لكل ما يتعلق بقيام كبار المسئولين بتنظيم حفلات ومهرجانات لتكريم الرموز الوطنية من الفنانين والرياضيين على نفقة الدولة ومن أموال الموازنة العامة للدولة، بعد الارتفاع الكبير فى العجز داخل الموازنة، وبعد التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

وتساءل "قاسم"، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن العائد المادى الذى تستفيد منه الدولة من وراء مثل هذه المهرجانات والاحتفالات التى تتكبد الموازنة العامة للدولة ملايين الجنيهات بسببها. 

وقال: “على سبيل المثال، فإن تكريم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للفنانة لبلبة مع احترامى وتقديرى الكاملين لهذه الفنانة العظيمة، تسبب فى حالة من الاحتقان الشعبى الكبير”.

وأضاف النائب محمود قاسم: "كنت أتمنى أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد مع بداية عمله أن يقوم بشراء بعض المقاعد للتلاميذ الذين كنا نراهم يجلسون فى فناء المدرسة فى بعض المدارس لتلقى العلم نظراً لعدم وجود مقاعد داخل فصولهم بهذه المبالغ التى تم إنفاقها على تكريم الفنانة لبلبة، التى كانت سوف تشعر بسعادة غامرة إذا تم إبلاغها بشراء مستلزمات للمدارس بدلاً من إنفاق هذه الأموال على تكريمها".

وتابع: “حتى لا يفهمنى البعض بالخطأ، فأنا مع تكريم كل من يستحقون من جميع الرموز الوطنية فى مختلف المجالات، ولكن على أى مسئول تنفيذى من الوزراء والمحافظين وغيرهم أن يتحملوا تكاليف مثل هذه الحفلات والمهرجانات من أموالهم الخاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة”.

كما طالب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة التى تكفل القضاء نهائياً على تحمل الموازنة العامة للدولة لتكاليف ونفقات مثل هذه الاحتفالات والمهرجانات.

الموازنة العامة للدولة التربية والتعليم مجلس النواب وزير التربية والتعليم مصطفى مدبولي

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