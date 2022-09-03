جامعة عين شمس تكشف عن الاستعدادات النهائية للعام الجديد

تطوير البنية التحتية للكليات واستحداث برامج جديدة تتماشي مع سوق العمل

تغطية كلية زراعة بالكامل بشبكة من الواى فاى لخدمة الأغراض التعليمية

بدأت جامعة عين شمس في الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 حيث تستعد كليات الجامعة للعام المقبل من خلال الأعمال الإنشائية وتهيئة الكليات ومعاملها ومدرجاتها.

كما توسعت جامعة عين شمس في العديد من البرامج الجديدة والمميزة الذي تتماشي مع سوق العمل.



قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس أن الكلية يتم تطويرها بالكامل في الفترة الحالية استعداد للطلاب الجدد من حيث تطوير البنية التحتية بالكامل للكلية والمدرجات والمعامل وغيرها من أعمال تطوير.



أشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن الكلية تطورت المعامل والمدرجات وكافة أعمال البينة التحتية للكلية ، لافتا إلى أنه تم تطوير شبكة المياه والكهرباء وشبكة الحريق والصرف صحى وعمل شبكة مطر كاملة.



وأوضح عميد كلية زراعة أن الكلية تعمل حاليا على تدشين شبكة كاميرات مراقبة تراقب الكلية بالكامل من خلال 85 كاميرا مراقبة ، البدء في تركيب بوابات الكترونية للأفراد والسيارات .





وأضاف عميد الكلية ، أنه سيتم تغطية الكلية بالكامل بشبكة من الواى فاى لخدمة الأغراض التعليمية وتوفيرها للطلاب مجانا.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب الجدد تمثلت في إحلال وتجديد لاثنين من أكبر المدرجات الموجودة بالكلية.

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أنه سوف يتم البدء فى 3 برامج جديدة وهى برامج تمت الموافقة عليها كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة ، لافتا إلى أن برنامج صحة البيئة وإدارتها يأتى فى ظل استعدادات مؤتمر المناخ، موضحا أن هذه البرامج تبدأ مع العام الجديد .

وكشف الدكتور محمد رجاء، أن هناك دعما كبيرا من الجامعة وتبرع من إحدى المؤسسات بقيمة 17.5 مليون جنيه لبناء مبنى المعامل وهو عبارة عن مبنى في حرم الجامعة، لافتا إلى أن هذا المبنى مستقل وخاص بمعامل كلية العلوم، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليخدم كل أقسام الكلية، حيث سيخدم أقسام الكيمياء والكيماء الحيوية والميكروبيولوجى والحاسبات.

وأصدر الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتطبيق لائحة الدراسات العليا لكلية العلوم جامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة.

وفى سياقه أوضح الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية بأن قرار العمل بلائحة الدراسات العليا للكلية بنظام الساعات المعتمدة يتم لأول مرة في تاريخ الكلية.



حيث تضم اللائحة ١٠٠ (مائة) برنامج مختلف، بواقع ٩٠ برنامج (main stream) و ١٠ برامج نوعية بمصروفات، منها تسعة جدد لم تطرح من قبل وتشمل برامج الدبلومات وبرنامج لنيل درجة الماجستير المهنى وبرامج لنيل درجات الماجستير ودرجات دكتوراه الفلسفة في العلوم،

تخدم جميعها إستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة واستراتيجية التنمية المستدامة حيث تتضمن برامج التطبيقات الصناعية و برامج تخدم مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.

تسعى كلية الآداب بجامعة عين شمس لمواكبة سوق العمل من خلال تقديم برامج جديدة تواكب السوقين العالمية والمحلية.

وتقدم كلية الآداب جامعة عين شمس 4 برامج دراسية جديدة بمصروفات في تنسيق الجامعات 2022 وتتضمن:

برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (جيوماتكس):

ويهدف البرنامج إلى إعداد أخصائي متميز وذي كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعمال المساحية من خلال التدريب علي أحدث البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية. كما يتمتع خريجو البرنامج بالعديد من فرص العمل فى مجالات: أخصائى المساحة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة و شركات القطاع الخاص اخصائى نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد فى وحدات نظم المعلومات الجغرافية فى الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص، اخصائي تحليلات وبرمجة مكانية.

برنامج اللغة الهندية :

ويهدف البرنامج إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة. بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية (كلغة مساعدة) لتعزيز تعلم اللغة الهندية.

ويتولى أساتذة هنود متخصصون حاصلون على درجة الدكتوراة ويعملون في المركز الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية في مصر، التدريس في البرنامج، مما يساهم في توفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج. كما يمنح البرنامج الفرصة للطلاب للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر.

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية :

يتيح البرنامج لدارسيه دراسة بنية المجتمع الإسرائيلي وفهم عمق المجتمع وإعداد باحثين لديهم القدرة علي وضع دراسات تحليلية شاملة لكل مرحلة مستجدة من خلال الترجمة والتحليل وتصنيف المعلومات واعداد محللين قادرين على تقديم تحليل نقدي للأفكار المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي و و وضع رؤي استشرافية ودراسات مستقبلية.

كما يتمتع خريجو البرنامج بالعديد من فرص العمل فى المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الإسرائيلي ومراكز البحوث والسلك الدبلوماسي والصحافة.

برنامج الدراسات الإنجليزية البينية :

ويتمتع خريجو البرنامج بالعديد من فرص العمل فى المجالات المختلفة مثل: الاعلام و الارشاد السياحي والتنمية البشرية والفنون المرئية وفن الضيافة.