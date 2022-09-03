تحصين 2.8 مليون رأس ماشية.. الزراعة: تنفيذ برامج تحسين السلالات لزيادة الإنتاج

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل توفير 4 ملايين جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية.

وقال "القرش" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بزيادة انتاج الثروة الحيوانية وتنفيذ عدد من المشروعات لزيادة عدد الرؤوس لدى المربين من خلال برامج تحسين السلالات من أصول ذات انتاجية أعلى والذى انعكس بدوره لزيادة حجم الانتاج، وخطة انشاء قواعد بيانات للتقييم والتسجيل لتوفير مزيد من الرؤوس.

حملات لتحصين الحيوانات ضد الأمراض

ولفت إلى أن الوزارة قامت بعمل حملات تحصين للحيوانات ضد الأمراض والحفاظ على الرءؤس المملوكة للمربين بالتنسيق مع معهد البحوث للأمصال الوقائية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية واعداد لقاحات ضد الحمى القلاعية وتحصينهم 3 مرات سنويا لزيادة المناعة لدى رؤوس الماشية وحملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين وتنفيذ 11 ألف ندوة إرشادية لهم وتحصين 2.8 مليون رأس ماشية وتوفير 4 ملايين جرعة لقاح تم توزيع 3 ملايين على المديريات وتواجد 700 ألف لقاح احتياطى استراتيجى فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.