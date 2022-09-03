شعب الدينكا.. معلومات لا تعرفها عن عمالقة البشر بجنوب السودان

قد تقابل خلال حياتك رجلاً طويلاً أكثر من المعتاد، لكن هل فكرت يومًا في أنك ستعيش في بلد كل شعبها من طوال القامة؟

إذا أردت أن تعيش المغامرة، فاذهب إلى جنوب السودان، وتحديدًا إلى قبيلة الدينكا.

شعب الدينكا

بحسب وسائل اعلام فان قبيلة الدينكا هي مجموعة عرقية نيلية موطنها جنوب السودان، تعيش على طول نهر النيل من جونقلي إلى منطقة أبيي في دينكا نقوك في جنوب السودان.

نشأوا من الجزيرة (في السودان حاليًا)، وقيل إنهم حكموا من قبل مملكة علوة Alodia، وهي إمبراطورية مسيحية متعددة الأعراق يهيمن عليها النوبيون.

الدينكا، هم أكبر قبيلة عرقية في جنوب السودان وواحدة من المجموعات الثلاث التي شكلت المستوطنين الأصليين.

بعد الدفاع عن منطقتهم ضد الأتراك العثمانيين ومقاومة أسرهم كرقيق في منتصف القرن التاسع عشر، انتشرت قبيلة الدينكا في جميع أنحاء المنطقة.

وفقًا لتعداد السودان لعام 2008، شكلت قبيلة الدينكا حوالي 18% من 4.5 مليون مواطن في جنوب السودان.

يُعرف شعب الدينكا على نطاق واسع باسم مربي الماشية الأسطوريين في السودان، ويمارسون بشكل أساسي الزراعة التقليدية والرعي، لكنهم لا يعتمدون على تربية الماشية فقط من أجل الربح التجاري أو الغذاء ولكن كمقياس للثروة والسلطة.

ينعكس أسلوب حياتهم الرعوي في معتقداتهم الدينية وممارساتهم، فمعظمهم - وخاصة في القرى - يقدسون إلهًا واحدًا، وهو نياليك، الذي يتكلم من خلال استحواذه على الأفراد مؤقتًا من أجل التحدث من خلالهم، ويعتقد الدينكا أنهم يستمدون القوة الدينية من الطبيعة والعالم من حولهم، وليس من كتاب ديني.

قبيلة كرة السلة

غالبًا ما يُشار إلى قبيلة الدينكا باسم "قبيلة كرة السلة"، ويبدو أن شعب الدينكا يضم بعضًا من أطول الأشخاص في إفريقيا والعالم بشكل عام.

غالبية أبناء القبيلة من ذوي البشرة الداكنة، وتغلب عليهم النحافة، ويتميزون بطول القامة.

هذه السمات الجسدية جعلتهم علامة بارزة، تجذب العديد من السياح الذين يزورونهم ويعجبون بهم.

أفادت دراسة أجراها روبرتس وبينبريدج عام 1976 أن متوسط الارتفاع بلغ 182.6 سم (5 قدم 11.9 بوصة)، و181.3 سم (5 قدم 11.4 بوصة) في 1953-1954، كما وجد مسح آخر لرجال الدينكا في مخيمات اللاجئين في إثيوبيا، نُشر في عام 1995، متوسط ارتفاع يبلغ 176.4 سم (5 قدم 9.4 بوصة).

سر التغذية

التفسير الشائع لطول شعب الدينكا، وفقًا لبعض العلماء، هو أنهم يأكلون نظامًا غذائيًا مليئًا بالسعرات الحرارية وغنيًا بمنتجات الألبان والحبوب واللحوم.

لكن علماء آخرين قالوا إن الجينات لها دور كبير في طول قامتهم؛ لأن العديد من القبائل الأخرى التي تتبع نفس النظام الغذائي ليست طويلة القامة.

أشهر رجال الدينكا

في جميع أنحاء العالم برز عدد من أفراد شعب الدينكا بسبب طولهم غير المعتاد، ومن بينهم:

مانوت بول

كان مانوت بول لاعب كرة سلة وناشطًا سياسيًا أمريكيًا من جنوب السودان، يبلغ طوله 7 أقدام و7 بوصات، وهو واحد من أطول اللاعبين في تاريخ الاتحاد الأمريكي لكرة السلة.

مانوت بول

بول مانوت بول هو لاعب كرة سلة محترف أمريكي من جنوب السودان في فريق دنفر ناجتس التابع للاتحاد الأمريكي لكرة السلة، وهو ابن مانوت بول، وهو أحد أطول لاعب كرة سلة في أمريكا على الإطلاق، حيث يبلغ طوله 2.18 متر (7 أقدام و 2 قدم).

ثون ميكر

ثون ميكر لاعب كرة سلة محترف أسترالي من جنوب السودان لعب آخر مرة مع فريق كليفلاند كافاليير، ويبلغ ارتفاعه 7 أقدام، وكان والداه طويلين للغاية أيضًا: والده 6 أقدام و8 بوصات وأمه 6 أقدام و3 بوصات.