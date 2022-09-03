أحزنت المصريين والسعوديين.. من هي الراحلة وفاء بن خليفة وعلاقتها بـ أم الدنيا؟

تصدر اسم السيدة وفاء بن خليفة، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على متصفح جوجل، بعد أن رحلت عن عالمنا، مسببه حالة من الحزن الشديد في جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، فمن هي وفاء بن خليفة وما علاقتها بمصر؟

من هي وفاء بن خليفة؟

تعتبر السيدة الراحلة وفاء بن خليفة إعلامية وسيدة أعمال سعودية من أصول تونسية، تقيم في مصر مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الطرابلسي، وأثمرت زيجتها بإنجاب ثلاثة ابناء هم صابرينا ولينا وأحمد.

حصلت وفاء بن خليفة على لقب سفيرة النوايا الحسنة من مؤسسة أمسام، وانخرطت في الأعمال الخيرية مؤسسة جمعية خيرية تحمل اسمها « وفاء الخير والإنسانية»، وحصلت على عدد من التكريمات لمجهوداتها الخيرية خاصة في أزمة كورونا، حيث كانت تقدم بنفسها المساعدة العينية والطبية والمادية للمصابين والمحتاجين.

وفاء بن خليفة

كرمت العديد من المهرجانات العربية والدولية السيدة وفاء بن خليفة، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز عن خدماتها الإنسانية القيمة من عدد من المؤسسات المختلفة، وحصلت على لقب سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، بسبب سعيها المستمر لمساندة النساء والاطفال في العالم العربي، خاصة في المناطق الفقيرة التي تعني من النزاعات والحروب.

ما علاقة وفاء بن خليفة بمصر؟

قامت وفاء بن خليفة بتأسيس مدرس خاصة للأطفال المتفوقين النوابغ في جمهورية مصر العربية، لإنشاء جيلا مميز، واهتمت بالأعمال الخيرية في مصر والدول العربية وعدد من دول العالم خاصة تلك التي تعاني من الفقر.

وفاء بن خليفة

سبب وفاة وفاء بن خليفة

بعد ان ذهبت وفاء بن خليفة في جولة إلى إيطاليا واليونان، تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال زيارتها إلى بلجيكا نُقلت على إثرها إلى مستشفى في بروكسل، حيث أُجريت العديد من المحاولات لإنقاذها باءت جميعها بالفشل، ورحلت عن عالمنا تاركة خلفها العديد من الإنجازات في مجال الأعمال الخيرية.

تسبب خبر وفاة وفاء بن خليفة في حالة من الحزن الشديد للوطن العربي وعدد من دول العالم، وتقدم لنعيها عدد من مشاهير الفن والإعلام عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.