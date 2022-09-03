خبير سيارات: الدولة المصرية مع الجمهورية الجديدة تتجه لتوطين الصناعة

قال المهندس حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، إن الدولة المصرية مع الجمهورية الجديدة تتجه لتوطين صناعة السيارات، وهو ما يعني تملك أدواتها في مصر، وتقوم على تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج السنوي وزيادة الاستثمارات.



وأضاف خلال لقائه عبر زووم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة"، عبر فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم السبت، أن تعميق التصنيع المحلي يقوم على حساب القيمة المضافة على صناعة السيارات من حيث سعر بيع السيارة ناقص سعر الأجزاء المستوردة وقسمتها على سعر السيارة على باب المصنع.



وأكد أن المستثمر قبل البدء في نشاطه يسأل عن المكان ومناخ الاستقرار وتوافر الأيدي العاملة وهل هناك سهولة في اللوجيستيات وجميع هذه الأشياء موجودة في مصر، خصوصا وأن هناك عدة مناطق يمكن الاستثمار فيها إضافة إلى وجود عدد كبير من المواني وتوافر الأيدي العاملة.