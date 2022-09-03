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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مباراة دامت 6 ساعات.. رجال مصر إلي مونديال قطر للبادل

المنتخب المصري لرجال
المنتخب المصري لرجال البادل

تأهل المنتخب المصري لرجال البادل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وصعد الفراعنة إلى كأس العالم عقب فوزهم بتذكرة التأهل عن قاراتي أفريقيا وآسيا والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر الجاري على ملاعب Sr Padel.

وكان أبناء النيل قد فازوا في المباراة النهائية من التصفيات على المنتخب الإيراني بنتيجة 2 - 1 بعد مباراة بدأت في الثالثة عصرا وانتهت التاسعة مساءا .

ويضم منتخب مصر للبادل 8 لاعبين هم أحمد علاء وخالد ناجي وسيف أبو سنة ويوسف حسام وأحمد نظير وعلي زغلول وجورج وكيم وتامر حنة تحت قيادة فنية للأرجنتيني بابلو سيستي وكارلوس بوتزوني المستشار الفني وعلي مظهر للأحمال البدنية وزياد ياسر المنسق العام.

وشارك في تصفيات كأس العالم 120 لاعب ولاعبة من 7 دول هم مصر والإمارات والسنغال وتايلاند وأستراليا واليابان وإيران.

المنتخب المصري لرجال البادل كأس العالم المنتخب الإيراني

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