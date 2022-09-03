اقتادوه لجهة غير معلومة.. إسرائيل تعتقل حمارًا |فيديو

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، حمارًا من تجمع الدقيقة البدوي في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

اعتقال حمار

وأظهر مقطع فيديو مصور تداوله مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للحمار واقتياده إلى جهة غير معلومة.

اقتياد لجهة مجهولة

وحسب وكالة “معًا” الفلسطينية، قال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الحمار بحجة اقترابه من موقع لجيش الاحتلال، لافتًا إلى أنهم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وعلق أحد النشطاء على موقع “فيسبوك” على الفيديو قائلا: “حتى الحمير لم تسلم من اعتداءات عصابات الاحتلال”، وأضاف آخر: “الاحتلال يمنع مرور حمار من جبال المنطقة المهددة بالمصادرة”.