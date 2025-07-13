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الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد رئيس الزمالك.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد رئيس الزمالك.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، شكوى، من شبكة قنوات «النهار»، ضد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقالت الشبكة في شكواها: إنها تضم عددًا من أبرز نجوم نادي الزمالك، لذلك فلا مجال لديها ولا هدف سوى البحث عن المعلومات ومناقشة القضايا بموضوعية، مضيفة أن رئيس مجلس إدارة النادي قد دأب خلال الفترة الأخيرة على تهديد وسائل الإعلام التي تتحدث عن النادي بشكل مباشر.

واعتبرت الشبكة أن ما يمارسه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضدها؛ يعد ترهيبًا وافتئاتًا على حقها في ممارسة دورها بمهنية، وذلك رغم أن الدور المهني لوسائل الإعلام هو البحث عن المعلومات والأخبار وفتح المجال دائمًا للرأي والرأي الآخر، موضحة أنها تحترم القانون والأكواد الإعلامية وجميع الجهات والهيئات والشخصيات التي تعمل في الوسط الرياضي.

وأهابت القناة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التدخل- في ضوء اختصاصاته المقررة قانونًا-؛ لضمان حرية الصحافة والإعلام، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط.

وكان نادي الزمالك قد تقدم الأربعاء الماضي، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "بلس 90" الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام، عبر قناة "النهار"، بزعم إذاعة بعض الأخبار عن النادي دون التأكد من صحتها.

خالد عبد العزيز حسين لبيب الزمالك

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