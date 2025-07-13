وزير السياحة: زيادة عدد السائحين 22% في يونيو مقارنة بالعام الماضي

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن التدريب يصنع عنصر سياحي مطلوب سواء محليا أو عالميا، وفي إطار ذلك سيكون هناك نماذج ومشاريع تدريبية بشكل مختلف للسياحة والآثار .



كشف شريف فتحي عن أعداد السائحين في شهر يونيو 2025 ليشهد زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة له ،اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، بحضور محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وجمع من قيادات السياحة.

علاج هذا الأمر عبر البرامج التبادلية

لفت أننا نسقنا مع الزملاء في الوزارة لعمل برامج تدريبية أونلاين لمعرفة طريقة تعامل وتفكير الخارج من أجل ثقل الخبرات .

أكد شريف ، أن صناعة السياحة عالمية وعلينا أن نصل لمرحلة إحداث رفع كفاءة للعاملين ليكون هناك طلب عالمي على العامل بالسياحة المصري .



أشار وزير السياحة والآثار، إلى أن 70% من العاملين بالسياحة غير خريجين من كليات السياحة والفنادق، وعلينا علاج هذا الأمر عبر البرامج التبادلية.