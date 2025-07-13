قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب نهائي مونديال الأندية.. نشر 65 ألف شرطي فرنسي لتأمين البلاد
المؤتمر: الرئيس السيسي طرح رؤية شاملة لأمن إفريقيا
الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير
رئيس جامعة الأزهر: الشباب هم قوة الأمة وسواعدها الفَتِيَّة وسر نهضتها
هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم
حارس عُمان السابق ينجو من حريق بمنزله.. تفاصيل مرعبة وسرعة استجابة تنقذ الموقف
وزير السياحة: زيادة عدد السائحين 22% في يونيو مقارنة بالعام الماضي
الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بديرمواس بسبب الالتهاب السحائي
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد رئيس الزمالك.. تفاصيل
نتنياهو: حماس ترفض صفقة تبادل الأسرى وتريد البقاء في غزة
الترجي التونسي يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق
فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شبرتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب نهائي مونديال الأندية.. نشر 65 ألف شرطي فرنسي لتأمين البلاد

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
القسم الرياضي

تنشر الشرطة في فرنسا، عشرات الآلاف من رجالها، مساء اليوم الأحد، حيث يواجه باريس سان جيرمان نظيره تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية، على بُعد آلاف الأميال في الولايات المتحدة.

وحذّر مسؤولون فرنسيون من أنه لن يتم التسامح مع أي سلوك مشين من جانب المشجعين، بعد أن أفسدت أعمال العنف في البلاد، احتفالات باريس سان جيرمان بفوزه الأول بدوري أبطال أوروبا في ألمانيا.

وصرح وزير الداخلية برونو ريتيلو، لقناة RMC الإعلامية: "لن يتم التسامح مع أي تجمعات في شارع الشانزليزيه، سيتم تعبئة 11,500 شرطي ودَرَكِي في باريس يوم الأحد، و53,000 في جميع أنحاء فرنسا".

تواجه الشرطة الفرنسية تحديًا أمنيًا مزدوجًا، حيث ستُقام مباراة باريس سان جيرمان على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في 14 يوليو، تليها احتفالات فرنسا بيوم الباستيل.

قال ريتيللو: "في كل عام، هناك مثيرو شغب يستمتعون بالعنف، ويحطمون الأشياء، ويرغبون في النهب، سيتعين علينا توفير الأمن لعدد كبير من الفعاليات: عروض الألعاب النارية، والحفلات".

واتسمت احتفالات باريس سان جيرمان بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بالسلمية في معظمها، لكنها تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق. 

وقُتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا طعنًا في مدينة داكس الغربية، خلال حفلٍ شعبيٍّ لـ باريس سان جيرمان بعد المباراة النهائية، وفقًا لما ذكرته الشرطة الفرنسية. 

وفي باريس، قُتل رجل في العشرينيات من عمره عندما صدمته سيارةٌ بدراجته النارية خلال احتفالات باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان تشيلسي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

الأنبا إيلاريون في زيارة رعوية لوادي النطرون

جانب من الورشة

البيطريين تطالب بخطة عمل حكومية لمواجهة مخاطر الحيوانات الضالة

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع مقترحات تطوير عدد من الشوارع التجارية بحي مصر الجديدة

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المتهم

فتح باب السيارة .. القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى| شاهد

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة عرَّض حياة المواطنين للخطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

المزيد