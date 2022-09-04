أخبار التكنولوجيا|بشرى سارة من سامسونج لمستخدمي هذا الهاتف.. ميزة جديدة من واتساب تحافظ على البيانات المهمة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حذرت منظمة Symantec للأمن السيبراني، من أن هناك عشرات المئات من التطبيقات التي يمكنها التجسس على المستخدمين بسهولة شديدة، حيث يمكنها الوصول إلى ملايين الأشخاص على هواتف أندرويد وآيفون.



تعهد فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming مايكروسوفت جيمينج أن مايكروسوفت ستسمح ببقاء لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي على أجهزة لعدة سنوات قادمة، وذلك في حال إنهاء صفقتها للاستحواذ على شركة Activision المالكة للعبة.

يخطط تطبيق واتساب WhatsApp لإصدار ميزة عظيمة طالب بها المستخدمون لفترة طويلة، حيث ستساعد الميزة على تدوين الملاحظات وإرسال السجلات والصور المهمة في محادثة شخصية منفصلة عن باقي المستخدمين الآخرين.



تشهد شركة آبل الأمريكية منذ فترة ضغطا كبيرا من قبل عدد كبير من الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لمطالبتها بتوحيد شواحنها، أسوة بهواتف أندرويد لتكون من نوع USB-C والتخلي عن شواحن Lightning الخاصة بها.



توفر شركة سامسونج لهواتفها الرائدة أفضل دعم ممكن من خلال التحديثات المستمرة التي تطلقها، والتي توفر دعماً تقنياً وأمنياً كبيراً لمعالجة الثغرات الموجودة في الهواتف، لحماية وتأمين المستخدمين، إلا أن سامسونج قرّرت في الفترة الأخيرة دعم عدد من هواتف الفئة المتوسطة والشبابية.