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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بشرى سارة من سامسونج لمستخدمي هذا الهاتف.. ميزة جديدة من واتساب تحافظ على البيانات المهمة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احذر.. أكثر من 1800 تطبيق على أندرويد وآيفون يتجسسون على بياناتك

 

حذرت منظمة Symantec للأمن السيبراني، من أن هناك عشرات المئات من التطبيقات التي يمكنها التجسس على المستخدمين بسهولة شديدة، حيث يمكنها الوصول إلى ملايين الأشخاص على هواتف أندرويد وآيفون.

 

مايكروسوفت تعلن بشرى سارة لمحبى لعبة Call of Duty


تعهد فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming مايكروسوفت جيمينج أن مايكروسوفت ستسمح ببقاء لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي على أجهزة لعدة سنوات قادمة، وذلك في حال إنهاء صفقتها للاستحواذ على شركة Activision المالكة للعبة.

 

تحافظ على البيانات المهمة.. ميزة جديدة من واتساب قريبا

 

يخطط تطبيق واتساب WhatsApp لإصدار ميزة عظيمة طالب بها المستخدمون لفترة طويلة، حيث ستساعد الميزة على تدوين الملاحظات وإرسال السجلات والصور المهمة في محادثة شخصية منفصلة عن باقي المستخدمين الآخرين.

 

صدمة كبيرة للمستخدمين.. تعرف على موعد إطلاق شواحن آبل الجديدة


تشهد شركة آبل الأمريكية منذ فترة ضغطا كبيرا من قبل عدد كبير من الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لمطالبتها بتوحيد شواحنها، أسوة  بهواتف أندرويد لتكون من نوع USB-C والتخلي عن شواحن Lightning  الخاصة بها.

 

دعم تقني وأمني كبير.. بشرى سارة من سامسونج لمستخدمي هذا الهاتف


توفر شركة سامسونج لهواتفها الرائدة أفضل دعم ممكن من خلال التحديثات المستمرة التي تطلقها، والتي توفر دعماً تقنياً وأمنياً كبيراً لمعالجة الثغرات الموجودة في الهواتف، لحماية وتأمين المستخدمين، إلا أن سامسونج قرّرت في الفترة الأخيرة دعم عدد من هواتف الفئة المتوسطة والشبابية.

 

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