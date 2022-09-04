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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر.. أكثر من 1800 تطبيق على أندرويد وآيفون يتجسسون على بياناتك

احذر.. أكثر من 1800
احذر.. أكثر من 1800 تطبيق على أندرويد وآيفون يتجسسون عليك

حذرت منظمة Symantec للأمن السيبراني، من أن هناك عشرات المئات من التطبيقات التي يمكنها التجسس على المستخدمين بسهولة شديدة، حيث يمكنها الوصول إلى ملايين الأشخاص على هواتف أندرويد وآيفون. 

 

وتنشأ المشكلة تحديدًا من إعادة استخدام الرموز الصالحة لخدمات الويب من عدد من المواقع الشهيرة والمعروفة مما يمنح الوصول إلى عدد كبير من المعلومات، من خلال ثغرة أمنية خطيرة في أكثر من 1859 تطبيقًا. 

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وتتركز معظم هذه التطبيقات التي تتجسس على المستخدمين بنسبة 98٪ منها على نظام iOS لهواتف آيفون، حيث أنه تم اختبار حوالي 53٪ من التطبيقات بواسطة شركة  Symantec ، وتم التأكد من خطورة مثل هذه التطبيقات على بيانات المستخدمين، وفقا لـ GizChina.

 

وفقًا لـ Symantec، أن مثل هذه التطبيقات قادرة على التجسس على نشاطات المستخدمين وجميع البيانات الشخصية الخاصة بهم مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، وكذلك البيانات البنكية الخاصة بهم. 

 

ويمكن لهذه التطبيقات منح وصولاً كاملاً إلى البيانات الخاصة بالتطبيقات المختلفة ، مما يزيد من خطر التسريب بشكل كبير، حيث تقول Symantec إن التطبيقات تمنح الوصول إلى بيانات خطيرة للغاية. 

الأمن السيبراني التجسس على المستخدمين هواتف أندرويد وآيفون تطبيقات تجسس تطبيقات خطيرة

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