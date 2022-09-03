دعم تقني وأمني كبير.. بشرى سارة من سامسونج لمستخدمي هذا الهاتف

توفر شركة سامسونج لهواتفها الرائدة أفضل دعم ممكن من خلال التحديثات المستمرة التي تطلقها، والتي توفر دعماً تقنياً وأمنياً كبيراً لمعالجة الثغرات الموجودة في الهواتف، لحماية وتأمين المستخدمين، إلا أن سامسونج قرّرت في الفترة الأخيرة دعم عدد من هواتف الفئة المتوسطة والشبابية.

وبحسب موقع 9to5Google فإن شركة سامسونج أعلنت أن هاتف Galaxy A23 الذى تم إطلاقه مؤخرًا، سيحصل على دعم لمدة طويلة تصل لـ 4 سنوات متتالية من التحديثات الأمنية والتقنية، الأمر الذي سيكون بمثابة ترقية كبيرة لمستخدمي الهاتف.

وستحصل الهواتف الرائدة مثل هواتف Galaxy S22 أو Galaxy Z Fold 4 القابل للطي دعماً مستمراً من التحديثات والترقية الأمنية لمدة تصل لـ 5 سنوات، مما يجعل هاتف Galaxy A23 - على الرغم من سعره الرخيص مقارنة بمثل هذه الهواتف- ذي قيمة كبيرة للغاية، عند شرائه.

وفي الفترة الأخيرة، أمدت سامسونج عددا من هواتف الفئة المتوسطة ذات الأسعار المعقولة مثل Galaxy A52 و Galaxy A53 على 4 سنوات من التحديثات الأمنية و 3 سنوات من تحديثات أندرويد الرئيسية.

وجاء هاتف Galaxy A23 5G الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، ودقة FHD +، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، وكاميرا رباعية خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل،ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكر والعمق، و كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A23 5G بمعالج من نوع Snapdragon 695، من شركة كوالكوم ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم العمل مع الشحن السريع بقدرة 25 واط.

ويتوفر هاتف Galaxy A23 5G بسعر يبدأ من حوالي 6 آلاف و 500 جنيه في السوق المصرية.