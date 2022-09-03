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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأفضل سعر للفئة المتوسطة.. تعرف على إمكانيات هاتف سامسونج Galaxy M33 5G

تعرف على إمكانات
تعرف على إمكانات هاتف سامسونج Galaxy M33 5G

يعد هاتف Galaxy M33 5G من أفضل الهواتف التي خصصتها سامسونج للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث يحتوى الهاتف على إمكانات فائقة في الشاشة والكاميرا مع بطارية جبارة ومعالج جيد، بالإضافة إلى سعر ممتاز يناسب معظم المستخدمين. 

 

 وجاء هاتف سامسونج Galaxy M33 5G بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.62 بوصة، محمية بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، مع جودة عرض + FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع شهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وذلك بحسب موقع GSMArena. 

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ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M33 كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجاكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وتصوير الفيديو بدقة 4K ، وفلاش LED ، وتقنية HDR. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M33 5G بمعالج من نوع Exynos 1280  مع رسوميات Mali-G68 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 و 8 جيجابايت رام، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M33 5G على بطارية جبارة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط مع فتحة شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، و مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وألوان البني والأخضر والأزرق. 

 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy M33 5G - الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي - من حوالي 980 ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصري، ويعتبر من أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة والشبابية.

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