طيار أمريكي يعلن العصيان ويهدد الاصطدام بمركز تجاري ومحطة وقود.. فيديو

هبط قائد طائرة صغيرة هدد بالاصطدام عمدا بمتجر وول مارت في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، في حقل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الشرطة في توبيلو بولاية ميسيسيبي إنها كانت تتحدث مباشرة مع الطيار وأخلت وول مارت ومحطة وقود.

وهبط قائد الطائرة صغيرة، الذي هدد بالاصطدام عمدا بسيارة وول مارت في ولاية ميسيسيبي في حقل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم السبت.

وقالت صحيفة "ديلي جورنال" نقلا عن مصادر متعددة إن الطائرة سقطت في آشلاند وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في ميسيسيبي وإن الطيار لا يزال على قيد الحياة.