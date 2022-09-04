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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لعلاج ابنة عمته على نفقة الدولة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد طارق يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنة عمته على نفقة الدولة.

وقال في استغاثته ابنت عمتي طفلة من قرية المقاطع مركز الباجور محافظة المنوفية، حالتها حرجة جدا عندها إلتواء فى العمود الفقري و ده مآثر عليها جدا محتاجه عملية .

هذه العملية هتتكلف 100000 وهذا المبلغ كبير بالنسبة لأسرتها و لأى حد وتحتاج ان تعالج علي نفقة الدولة مرفق صورة التقرير وصورة الإشاعة للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01224686303.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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