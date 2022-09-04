الحُقَاب ملاجئ صنعتها الطبيعة تحمى أبناء جنوب البحر الأحمر من حرارة الشمس وأمطار وبرودة الشتاء

وسط الصحراء وفى قلب حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر يلجأ أبناء القابئل الى الطبيعة ومكونتها ، لمواجهة قسوة الطقس سواء كان حار صيفا أو بارد شتاء ، وذلك بطرق وأشكال مختلفة .

جنوب البحر الأحمر قطع من الصخور منتشرة في الصحراء

فهناك ما يسمى "الحُقَاب" و هي قطع من الصخور منتشرة في الصحراء يستخدمها الرعيان وأرباب الإبل وعابري الطريق للاحتماء من حرارة الشمس والمطر، أو لقضاء أوقات القيلولة والاستراحة لفترة معينةوهى صخور تكونت بفعل الطبيعة .

فهى صخرة مجوفة من الداخل بشكل ومساحة تسمح لتواجد فرد أو عدة أفراد، وسبحان اللطيف بعباده غالبًا ما تكون الحقبان في أماكن مرتفعة ومع تقوسها الداخلي يخلق الهواء داخلها برودة طبيعية ودرجة حرارة ممتازة، من داخلها يراقب الراعي الغنم والإبل المنتشرة أسفل الوادي وهي ترعى ، فهذه الصحراء كوكب موازي.. طبيعي... غير مكلف ولا متكلف... بسيط حد الحُقَاب.