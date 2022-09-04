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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا _المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق "طنطا – المحلة" بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة تعرض 4 أشخاص للإصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

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كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا - المحلة، بدائرة مركز طنطا أمام كارفور وسقوط مصابين.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص أمام كارفور على طريق طنطا - المحلة، بدائرة مركز طنطا وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة.

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وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، ورفع أثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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