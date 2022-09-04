إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا _المحلة

شهد طريق "طنطا – المحلة" بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة تعرض 4 أشخاص للإصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا - المحلة، بدائرة مركز طنطا أمام كارفور وسقوط مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص أمام كارفور على طريق طنطا - المحلة، بدائرة مركز طنطا وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، ورفع أثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.