لماذا تعد بنسلفانيا محطة مهمة لترامب قبل انتخابات 2024

يبعد ترامب التهم الموجهة له أمام أنصاره بمهاجمة بايدن والاف بي آي ووزارة العدل، ليبقى تأييد أنصاره له كبيرا.

وصف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن بأنه "عدو للدولة" في أول تجمع حاشد له منذ أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجعه في فلوريدا بحثًا عن ملفات حساسة، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وفي حديثه إلى آلاف المؤيدين في ويلكس بار بولاية بنسلفانيا ، اتهم الرئيس السابق بايدن باستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي كسلاح ضده.

زعم ترامب أن التفتيش كان"واحد من أكثر انتهاكات السلطة المروعة من قبل أي إدارة في التاريخ الأمريكي".

زار ترامب الولاية لدعم اثنين من المرشحين الجمهوريين.

ويترشح الدكتور محمد أوز لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي ، والسيناتور دوج ماستريانو ليخوضا السباق في الوصول لمنصب حاكم ولاية بنسلفانيا القادم.

هاجم ترامب طوال ساعتين عمليات البحث التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أوائل الشهر الماضي.

بصرف النظر عن التفتيش ، عاد الرئيس السابق إلى موضوعات مألوفة في تجمع بنسلفانيا: ادعاءات كاذبة بأن انتخابات 2020 سُرقت منه ، ومهاجمة منافسيه في الحزب الديمقراطي ، ووعد بـ "إنقاذ أمريكا".

وتعد زيارة ترامب إلى ولاية بنسلفانيا خيار استراتيجي، فقد لا يكون اسم ترامب مدرجًا في بطاقة الاقتراع في ولاية بنسلفانيا هذا العام ، لكن الترامبية موجودة بالتأكيد.

لقد اختار بنفسه مرشح مجلس الشيوخ الأمريكي ، الخبير الطبي الشهير الدكتور أوز ، وأيد ماستريانو مُنظّر مؤامرة الانتخابات اليميني المتطرف لمنصب الحاكم بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية.

سيُنظر إلى أدائهم في انتخابات نوفمبر على أنه استفتاء على قوة تأييد ترامب ، والأيديولوجيات السياسية التي أطلق العنان لها الحزب الجمهوري.

لم يعلن ترامب عن حملة رئاسية أخرى ، لكنه ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه.

في حالة فوز مرشحيه ، سيرى الحزب الجمهوري ذلك علامة على استمرار هيمنة ترامب على ناخبيه الأساسيين.

وإذا خسروا ، فقد يشير ذلك إلى أن منافسي ترامب المحتملين في 2024 قد يكون لديهم فرصة كبيرة في الاستمرار بالبيت الأبيض.

كان رواد الحشد أكثر حماسة بشأن دعم ماستريانو - وهو مرشح تمت صياغته بشكل كبير في قالب الرئيس السابق - أكثر مما كانوا متحمسين للدكتور أوز.

تعد الولاية حيوية أيضا لآمال الديمقراطيين، حيث إنهم يريدون الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي من خلال الدفع باللفتنانت جون فيترمان إلى الفوز.

اكتسب سباق الحاكم أهمية إضافية مع فوز ماستريانو الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

حضر ماستريانو هجوم 6 يناير 2021 على الكونجرس الأمريكي ولعب دورًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية بنسلفانيا.

إذا فاز بمنصب الحاكم ، فسيكون لديه سلطة كبيرة في تنفيذ انتخابات الولاية.

لمعارضته ، قدم الديمقراطيون المدعي العام للولاية ، جوش شابيرو ، وعقد الرئيس بايدن العديد من الأحداث البارزة في الولاية في الأيام الأخيرة للمساعدة في تقوية القاعدة الديمقراطية.