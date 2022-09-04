مش أكتر من طفلين.. الحمل المتكرر يصيبك بـ 3 أمراض مزمنة

تحدث معظم حالات الحمل دون مضاعفات ومع ذلك ، فإن بعض النساء الحوامل سيعانين من مضاعفات يمكن أن تؤثر على صحتهن أو صحة أطفالهن أو كليهما، ففي بعض الأحيان ، قد تؤدي الأمراض أو الظروف التي كانت تعاني منها الأم قبل الحمل إلى مضاعفات أثناء الحمل، و تحدث بعض المضاعفات أثناء الولادة.

حتى مع وجود مضاعفات ، يمكن أن يقلل الاكتشاف المبكر والرعاية السابقة للولادة من أي مخاطر أخرى عليك وعلى طفلك.

تتضمن بعض مضاعفات الحمل الأكثر شيوعًا ما يلي:

ضغط دم مرتفع

سكري الحمل

تسمم الحمل

فقدان الحمل أو الإجهاض



وقد يكون هناك مخاطر واضرار الحمل المتكرر ومن المضاعفات الأكثر شيوعًا التي تواجهها النساء أثناء الحمل:

ضغط دم مرتفع

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تضيق الشرايين التي تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء وتضيق المشيمة. يرتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الأخرى ، مثل تسمم الحمل. إنه يعرضك لخطر أكبر لإنجاب طفل قبل موعد ولادتك بفترة طويلة، وهذا ما يسمى الولادة المبكرة، كما أنه يزيد من خطر إنجاب طفل صغير الحجم. من المهم التحكم في ضغط الدم بالأدوية أثناء الحمل.

فقر الدم : وهذا يعني أن عدد خلايا الدم الحمراء في جسمك أقل من المعدل الطبيعي. إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فقد تشعر بالتعب والضعف أكثر من المعتاد ، وقد تكون بشرتك شاحبة.

فقر الدم له أسباب عديدة وسيحتاج طبيبك إلى علاج السبب الكامن وراء فقر الدم، وقد يساعد تناول مكملات الحديد وحمض الفوليك أثناء الحمل لأن معظم حالات فقر الدم تحدث بسبب النقص.

الالتهابات

قد تؤدي مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والطفيلية إلى تعقيد الحمل، و يمكن أن تكون العدوى ضارة لكل من الأم والطفل ، لذلك من المهم طلب العلاج على الفور، وتتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

التهاب المسالك البولية

التهاب المهبل الجرثومي

فيروس مضخم للخلايا

المجموعة ب العقدية

فيروس التهاب الكبد B ، والذي يمكن أن ينتقل إلى طفلك أثناء الولادة

الانفلونزا