اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تعلن اكتمال النصاب القانوني

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات المحامين اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام .



وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وايضا في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بإشراف قضائي كامل.

ووضعت النقابة العامة للمحامين برمسيس، كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال السادة المحامين، في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا؛ تحت إشراف قضائي كامل.

وتجرى الانتخابات في 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وشددت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين على ارتداء الكمامة، والحرص على تطهير اللجان كل ثلاث ساعات، مع ضرورة الحفاظ على مراعاة التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من السادة المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وجميع القائمين على العملية الانتخابية .

ومن المقرر أن تستمر اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات نهاية اليوم الانتخابي إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وتتمثل طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

وتسير العملية الانتخابية في الدقائق الأولى لفتح باب التصويت في سهولة ويسر، حيث يتوافد الأساتذة المحامين للإداء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط تنظيم متميز من جانب نقابة المحامين، ومظهر مشرف للسيدات والسادة المحامين.

وحرص معظم أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، على الحضور في اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان أمام السادة المحامين، لمتابعة حسن سير العملية الانتخابية.

وتفقد مساء أمس مجدي سخى، القائم بأعمال النقيب، الاستعدادات النهائية لمقرات اللجان الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين.

وكانت قد أعلنت نقابة المحامين ، عن مواعيد إجراء العملية الانتخابية للتصويت على اختيار النقيب العام للمحامين في ضوء شغر المنصب بوفاة النقيب رجائي عطية، جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته 147 لسنة 2019.

وتوفى رجائي عطية فى مارس الماضى أثناء حضوره احد الجلسات فى محكمة جنايات إمبابة .